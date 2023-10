Polska – Mołdawia 15.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.70 Polska - Mołdawia Powyżej 2.5 gola TAK Obstaw

W niedzielny wieczór 15 października o godzinie 20:45 każdy prawdziwy polski kibic piłki nożnej powinien zarezerwować czas, zasiąść przed telewizorem i obejrzeć przedostatni mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do EURO 2024. Dzięki wygranej Albanii nad Czechami mamy los we własnych rękach i musimy wykonać jeszcze dwa kroki, żeby awansować do głównego turnieju u naszego zachodniego sąsiada. Najpierw wygrać z Mołdawią w Warszawie na PGE Narodowym, a w listopadzie zmierzyć się z Czechami o wyjście z grupy. Wydaje się, że Polska powinna bez większych problemów rozprawić się w najbliższym meczu ze swoim przeciwnikiem, ale nie takie akcje już widzieliśmy w przeszłości. Zapraszam do lektury!

Polska – Mołdawia – typy bukmacherskie

W tym meczu mamy przede wszystkim rachunki do wyrównania z Mołdawią. Pamiętamy poprzednie spotkanie, gdzie prowadziliśmy 2:0 po pierwszej połowie, gdzie bramki zdobywali Milik i Lewandowski. Wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą i trzeba spokojnie dograć drugą część. A my po prostu nie wyszliśmy z szatni, zostaliśmy ośmieszeni i dostaliśmy trzy gole wracając do kraju z porażką. Do tego nie popisaliśmy się w innym meczach wyjazdowych przeciwko Albanii i Czechom, gdzie przegrywaliśmy. Przez to z faworyta staliśmy się średniakiem w grupie i jesteśmy w nie najlepszej sytuacji. Myślę, że nic dwa razy się nie zdarza, teraz goście już nie grają przed własną publicznością, a my na pewno podejdziemy całkiem inaczej do tego starcia. Bo wiemy o co gramy, presja spora, ale jesteśmy doświadczonym zespołem i gramy na PGE Narodowym. Graliśmy do tej pory dwa razy u siebie: z Albanią 1:0 oraz Wyspami Owczymi 2:0, więc nie straciliśmy jeszcze bramki. Mołdawia na wyjeździe przegrała z Albanią 0:2, a wygrali z Wyspami Owczymi minimalnie 1:0. Myślę, że spokojnie trafimy minimum dwa razy do bramki rywala, ale nie jest powiedziane, że nie stracimy nic, bo każdy wie jak wygląda nasza gra w obronie. Moim zdaniem powyżej 2.5 gola w meczu.

Zapowiedź meczu Polska – Mołdawia

W naszej kadrze doszło do zmiany na stołku selekcjonera: Fernando Santosa zastąpił Michał Probierz. Zaliczył kilka dni temu debiut przeciwko Wyspom Owczym i wygraliśmy 2:0. Podopieczni Probierza rozegrali o jeden mecz więcej niż ich oponenci w walce o drugie miejsce, ale mają tę przewagę, że dwa ostatnie spotkania w eliminacjach rozegrają u siebie, gdzie nie przegrali w kwalifikacjach do ME od września 2006 roku. Biało-Czerwoni muszą jednak odnieść zwycięstwa w obu tych spotkaniach, aby zachować szanse na piąty z rzędu występ w finałach międzynarodowego turnieju. Mołdawia nigdy nie miała lepszej okazji, aby awansować do turnieju głównego, ponieważ ma jeszcze jeden mecz „w garści” i wygrała dwa ostatnie spotkania w eliminacjach do ME, włącznie ze zwycięstwem 3:2 z Polską. Jednak trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, a kolejne potknięcia z naszej strony byłoby kompletną katastrofą. Goście w meczu towarzyskim przegrali 1:3 ze Szwecją kilka dni temu.

Kursy bukmacherskie Polska – Mołdawia

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków oczywiście zdecydowanym faworytem tego starcia jest Polska.



Bukmacher Wygrana Polski Remis Wygrana Mołdawii Betfan 1.20 6.30 14.00 Totalbet 1.20 6.40 15.00 LVBET 1.20 8.25 19.00

Gdzie obstawiać mecz Polska – Mołdawia

Gdzie i o której oglądać mecz Polska – Mołdawia

Mecz odbędzie się 15 października o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus