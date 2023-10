Zbigniew Boniek skrytykował Matty’ego Casha

Reprezentacja Polski w ostatnim meczu mierzyła się z Wyspami Owczymi. Spotkanie zakończyło się na korzyść Biało-Czerwonych 2:0. Styl gry naszej kadry narodowej daleki był jednak od ideału. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek, na łamach kanału Prawda Futbolu wyraził swoją opinię na temat Matty’ego Cascha, który zdaniem Bońka nie poczynił żadnego progresu od czasu debiutu w reprezentacji Polski.

Cash skrytykowany przez Zbigniewa Bońka

Matty Cash w 2019 roku zadeklarował chęć gry dla reprezentacji Polski. Matka obrońcy Aston Villi jest Polką, co umożliwiło mu ubiegać się o polski paszport. W 2021 roku Piłkarz otrzymał polskie obywatelstwo i został powołany do kadry Biało-Czerwonych. Zawodnik zadebiutował w wygranym meczu z Andorą 4:1, pod wodzą Paulo Sousy 12 listopada 2021 roku.

Piłkarz od momentu pojawienia się w koszulce z orłem na piersi, nie nauczył się jeszcze dobrze mówić po Polsku, na co w swojej wypowiedzi zwraca uwagę były prezes PZPN. Boniek powiedział również, że nie dostrzega progresu w grze obrońcy od momentu związania się z reprezentacją Biało-Czerwonych.

,,Jestem zawiedziony postawą Casha. Wszyscy wiedzą, że Boniek nie był za tym, żeby z kogoś na siłę robić Polaka, dawać mu paszport, żeby grał w reprezentacji. Tu nie o to chodzi, ale po trzech latach nie widzę żadnego progresu. Ani na boisku, ani językowego. My czasami mamy takie podejście, że jeśli ktoś gra w Premier League, to musi błyszczeć w reprezentacji. Guzik prawda. Cash w tym meczu nie zrobił jednej, dobrej, szybkiej akcji. Dużo lepiej grała lewa strona” – stwierdził Zbigniew Boniek.

Kiedy reprezentacja Polski zagra kolejny mecz?

Polacy następne spotkanie rozegrają 15 października z Mołdawią. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

