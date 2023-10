Oficjalne składy na mecz Polska – Mołdawia

W niedzielny wieczór reprezentacja Polski rozegra swój mecz w ramach eliminacji EURO 2024. Tym razem Biało-Czerwoni zagrają z Mołdawią. Po debiucie Michała Probierza w meczu przeciwko Wyspą Owczym przyszedł czas na poważniejsze wyzwanie. Po wspomnianym wcześniej spotkaniu nastroje w ekipie Polski są na pewno zdecydowanie lepsze, ponieważ inne mecze w naszej grupie ułożyły się tak, że Polska ma realne szanse na awans. Nasza kadra narodowa musi powalczyć jednak o komplet punktów, jeżeli chce zakwalifikować się do turnieju. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w spotkaniu, Wyspy Owcze – Polska.

Polska – Mołdawia (15.10, 20:45) – oficjalne składy na mecz

Polska: Szczęsny – Kędziora, Peda, Kwior, Wszołek, Dziczek Zieliński, S. Szymański, Frankowski, Milik, Świderski



Mołdawia: Railean – Revenco, Baboglo, Reabciuk, Posmac, Marandici, Cojocaru, Rata, Motpan, Baboglo, Nicolaescu



Reprezentacja Polski przystąpi do meczu z Mołdawią po zwycięstwie 2:0 z Wyspami Owczymi. Jak do tej pory Biało-czerwoni po sześciu meczach zgromadzili dziewięć punktów na swoim koncie w grupie eliminacji EURO 2024. Dzięki zwycięstwie Albanii nad Czechami 3:0, Polska cały czas ma realne szanse na awans do turnieju.

Mołdawia uda się do Warszawy na mecz z Polakami z przedostatniego miejsca w tabeli. Mołdawianie zagrają jeszcze dwa spotkania. Z Czechami oraz z Albanią.

Polska – Mołdawia (15.10, 20:45) – niezbędne informacje

Faworytem w tym pojedynku jest reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni dodatkowo rozegrają mecz przed własną publicznością na PGE Narodowym w Warszawie. Jeżeli zespół Michała Probierza chce awansować na EURO 2024, nie może sobie pozwolić na potknięcie. Niedzielne spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP, TVP SPORT oraz POLSAT SPORT PREMIUM 1. Mecz Polska – Mołdawia rozpocznie się 15 października o godzinie 20:45. Sprawdź dokładną analizę meczu Polska – Mołdawia.