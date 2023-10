Michał Probierz zabrał głos po meczu z reprezentacją Mołdawi

Michał Probierz nie może zaliczyć debiutu na Stadionie Narodowym, jako selekcjoner reprezentacji Polski do udanego. Nasza reprezentacja zmarnowała swoje okazje na zdobycie bramek i zremisowała z niedzielnymi rywalami. Trener po wpadce przed własną publicznością zabrał głos na temat spotkania w rozmowie z TVP SPORT.

Michał Probierz zdaje sobie sprawę, że Polacy zmarnowali swoje okazję na zdobycie gola. Szkoleniowiec stwierdził, że w szeregi naszych zawodników wkradła się niepewność oraz nerwy.

,,W piłce decydują bramki. Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Uczulaliśmy zawodników na sytuacje, w której straciliśmy bramkę. Mieliśmy w pierwszej części moment niepewności, zawodnicy nerwowo weszli w mecz. Chcieli za nerwowo atakować. Wiedzieliśmy wszystko o Mołdawii. Rywale podeszli do nas agresywnie. Mówiłem już na konferencji przedmeczowej, że wyjdą do nas też wysoko i to się potwierdziło” – stwierdził selekcjoner.

Trener przyznał, że zespół Biało-Czerwonych czeka sporo pracy, jeżeli chcą poprawić swoją grę.

,,Trzeba pamiętać, że nie jestem cudotwórcą. Pewnych rzeczy bez treningu nie da się zrobić, a my po tygodniu trochę elementów poprawialiśmy. Kilku nowym piłkarzom daliśmy szansę, ale musimy pracować dalej, wyselekcjonować piłkarzy, którzy dadzą nam zwycięstwa w kolejnych meczach. W tydzień nie można poprawić wszystkiego, a gdyby było wcześniej idealnie, to nie byłoby przecież zmiany trenera” – powiedział Probierz.

Michał Probierz dostrzega pozytywy po meczu z Mołdawią. Selekcjoner dostrzegł, że potrafiliśmy narzucić swój styl gry oraz zdominowaliśmy zespół naszych rywali.

,,Taka jest piłka. To jest właśnie moment, w którym trzeba ten zespół wesprzeć. I budowa zespołu jest na takim etapie, że trzeba po prostu stanąć za nimi i pochwalić za determinację, bo uważam, że do ostatniej minuty walczyliśmy jak tylko można, żeby wygrać to spotkanie. I zabrakło tylko tej kropki nad i. Mieliśmy momenty bardzo dobre. Narzuciliśmy styl grania i tu potrafiliśmy zdominować później zespół Mołdawii. Potrafiliśmy zagrać płynnie na jeden kontakt” – skomentował Trener.