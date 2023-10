Za nami mecz Polski z Mołdawią. Nasza kadra w dwóch spotkaniach z tą reprezentacją zdobyła tylko punkt. W niedzielę zremisowaliśmy 1:1 i tylko cud sprawi, że awansujemy na Euro 2024 drogą eliminacyjną.

Polska zremisowała z Mołdawią na Narodowym

To miała być piękna niedziela i wykorzystana druga szansa od losu. Reprezentacja Polski kwestię awansu miała znowu w swoich rękach i koncertowo wszystko zepsuła. Musiała wygrać z Mołdawią i Czechami, ale już pierwsze przeszkoda okazała się nie do przebrnięcia. Mołdawianie oddali tylko jeden celny strzał i zremisowali 1:1. My długo biliśmy głową w mur i choć walki większości naszym reprezentantom nie można było odmówić, tak brakowało wykończenia. Oddaliśmy aż 21 strzałów na bramkę, z czego siedem celnych. Bardzo dobrze zaprezentował się Karol Świderski, który nieco zgasł pod koniec rywalizacji. Napastnik Charlotte doskonale spisywał się jednak przez większość spotkania i można było odnieść błędne wrażenie, który z naszych napastników gra w MLS, a który w Juventusie.

Co musi się stać, aby Polska awansowała na Euro 2024?

Oczywiście Polska może zakwalifikować się na Euro 2024 dzięki barażom z Ligi Narodów. Wciąż jednak ma matematyczne szanse na awans drogą eliminacji. Mołdawia musi przegrać z Albanią i wygrać albo zremisować z Czechami, z którymi za to Polska będzie musiała wygrać.

Fot. Pressfocus