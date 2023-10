Przegląd Twittera/X po meczu Polska – Mołdawia

Polska w kompromitujący sposób zremisowała 1:1 z Mołdawią. Goście oddali tylko jeden celny strzał, który wystarczył żeby zremisować. Zdecydowanie utrudnili nam kwestię awansu. Zapraszam na przegląd najciekawszych wpisów na Twitterze po meczu.

Najlepsze Tweety po meczu Polska – Mołdawia

Polska nie uniknęła kompromitacji, po tym jak wszystko było w jej nogach tylko zremisowała 1:1 z Mołdawią i to na Narodowym. Niedziela wieczór i humor zepsuty, tylko punkt w dwóch meczach z taką reprezentacją to ogromny wstyd. Mimo to Polska wciąż ma szanse na awans na Euro.

Jak patrzę w reprezentacji na Milika, to zastanawiam się, co robi w Juventusie. Jak patrzę na Świderskiego, zastanawiam się, co robi w Charlotte. — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) October 15, 2023

Zagraliśmy 2 dobre polowy z moldawia xdd pierwsza w moladawii 2 w Polsce xdd — 🗿 (@Bezimienny25) October 15, 2023

Kiedyś nas tyrał Lineker, teraz Nicolaescu. Upadek masy upadłościowej. — Mateusz Święcicki (@matswiecicki) October 15, 2023

Prawdopodobnie zostały ⚽️🇵🇱 tylko play offy. Płacz, narzekanie nic nie zmienią. Trzeba wyciągać wnioski i iść do przodu. A tak pięknie się ten wieczór zaczął👍🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 15, 2023

⚽️🇵🇱 Po "exit polls" w tę niedzielę wyborczą przyszedł czas na "exit Poles". Patrząc na liczbę sytuacji, remis z Mołdawią mógłby być "wypadkiem przy pracy", ale te eliminacje to wypadek za wypadkiem. Polska po prostu nie zasługuje na awans. @sportpl ⬇️https://t.co/aaIEJSWZFh — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) October 15, 2023

Przepuszczenie podania to do tej pory najlepsze zagranie Milika. Brawo, Arek. — Mateusz Janiak (@eMJot23) October 15, 2023

Pozwólcie, że nie będę dziś komentował meczu naszej Reprezentacji z Mołdawią. Po prostu tu nie ma co komentować.

To tak jakbym ja przegrał z Adrianem Unikiem na gali @cloutmma 2

To się nie mogło wydarzyć, a się wydarzyło. — Marcin Najman (@MarcinNajman) October 15, 2023

Z bojaźnią ze 159. drużyną w rankingu FIFA. U siebie… To kogo my się jeszcze nie boimy? https://t.co/mvs8WzhW57 — Michał Pol (@Polsport) October 15, 2023

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zwalił winę na starego selekcjonera,że ten zremisował mecz z Mołdawią u siebie i przez to możemy nie pojechać na mistrzostwa Europy.Nie pochwalił go za zwycięstwo z Wyspami Owczymi trzy dni wcześniej. — Wojciech Kowalczyk (@W_Kowal) October 16, 2023

Mołdawia ugrała na Polsce 4 punkty w grupie eliminacyjnej xD nasza piłka to mem — Michał Sagrol (@michalchojnice2) October 15, 2023