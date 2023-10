Na kogo może trafić Polska w barażach Ligi Narodów?

Wydaje się, że jedyną nadzieją Polski na awans na Euro 2024 są baraże. Tylko cud uratuje nasze eliminacje. Na kogo może trafić Polska przy obecnych wynikach w barażach Ligi Narodów?

Polska po remisie z Mołdawią zdecydowanie zmniejszyła swoje szanse na awans na Euro 2024 drogą eliminacji. Nasza kadra musi liczyć na cud o który będzie niezwykle trudno, a ponadto musimy wygrać z Czechami. Wydaje się więc, że jedyną szansą na awans są baraże Ligi Narodów.

Na ten moment w półfinale mierzylibyśmy się z Estonią, która jest jak najbardziej do przejścia. W finale za to najprawdopodobniej rywalem naszej kadry byłaby… Chorwacja, która przegrała w niedzielę z Walią.

EURO 2024 playoff path projections

Path A

🇵🇱 v 🇪🇪

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🇫🇮 / 🇺🇦 / 🇮🇸/ 🇳🇴

Path B

🇧🇦 v 🇮🇸 / 🇳🇴

🇫🇮 /🇺🇦 v 🇺🇦 / 🇮🇸 / 🇳🇴

Path C

🇬🇪 v 🇱🇺

🇬🇷 v 🇰🇿

🇫🇮, 🇺🇦, 🇮🇸, 🇳🇴 would be in a draw with one going to League A. Ireland 🇮🇪 is our last projected team out.

