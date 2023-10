Wygląda na to, że dobiega końca przygoda Jose Mourinho z AS Romą. Jak informuje dziennikarz Gianluca Di Marzio, portugalski trener opuści aktualny zespół wraz z końcem jego umowy z włoskim klubem, która kończy się po zakończeniu sezonu 2023/24.

Jose Mourinho przestanie być trenerem AS Romy

Jose Mourinho pracuje na stanowisku trenera AS Romy od lipca 2021 roku. The Special One podczas swojej przygody z rzymskim klubem dwukrotnie zajmował szóste miejsce na koniec sezonów 2021/22 oraz 2022/23. Portugalczyk poprowadził AS Romę jak do tej pory w 119 meczach, co przełożyło się na 59 zwycięstw, 26 remisów oraz 34 porażki. W obecnych rozgrywkach Roma spisuje się poniżej oczekiwań kibiców i zajmuje dopiero dziesiąte miejsce po ośmiu rozegranych meczach z jedenastoma punktami na koncie.

Jak informuje dziennikarz Gianluca Di Marzio, Jose Mourinho po zakończeniu obecnego sezonu opuści włoski zespół. Obecna umowa Portugalczyka z AS Romą kończy się w czerwcu, a władze klubu nie zamierzają przedłużać kontraktu z The Special One. W mediach przewija się nazwisko Antonio Conte, w kontekście następcy Mourinho.

Sky Sport transfer pundit Gianluca Di Marzio claims José Mourinho will leave Roma at the end of his contract in June. https://t.co/YlgEtoOdSy #Mourinho #ASRoma #Roma #Calcio #SerieA — Football Italia (@footballitalia) October 16, 2023

Sukcesy Jose Mourinho

Jose Mourinho może pochwalić się wieloma sukcesami podczas swojej przygody z ławką trenerską. Portugalczyk w przeszłości trenował topowe europejskie drużyny takie jak: Inter Mediolan, Real Madryt, Chelsea oraz Manchester United. The Special One stał się rozpoznawalny w 2004 roku, kiedy to prowadził Porto a jego drużyna sprawiła niespodziankę i wygrała Ligę Mistrzów, w finale przeciwko AS Monaco 3:0.

Do najważniejszych trofeów Portugalczyka należą: 4x trener roku, 2x Liga Mistrzów, 3x mistrzostwo Anglii, 2x mistrzostwo Włoch, mistrzostwo Hiszpanii, Liga Europy, Puchar Anglii, Puchar Włoch, Puchar Hiszpanii, Puchar Portugalii oraz 2x mistrzostwo Portugalii.