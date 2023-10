Karol Świderski zabrał głos po remisie z Mołdawią

Reprezentacja Polski w niedzielny wieczór zremisowała spotkanie z Mołdawią 1:1, przez co znacznie utrudnili sobie szanse na awans na EURO 2024. Gola dla Biało-Czerwonych zdobył Karol Świderski, który tym samym ustalił wynik meczu. Przed Polakami jeszcze jeden pojedynek w kwalifikacjach. Naszymi rywalami będą Czechy.

Świderski ocenił występ reprezentacji

Michał Probierz nie może zaliczyć do udanych debiutanckiego meczu przed własną publicznością na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Polska po wygranej z Wyspami Owczymi, zagrali słaby mecz z Mołdawią, przez co znacznie zmalały ich szanse na awans na EURO 2024. W niedzielnym meczu jako piersi gola strzeliła drużyna przyjezdnych. W drugiej połowie Polacy wzięli się za odrabianie strat. W 53. minucie bramkę wyrównującą zdobył Karol Świderski. Trafienie napastnika okazało się jedynym jakie zdołała strzelić nasza reprezentacja w meczu.

Świderski w rozmowie z TVP SPORT zwraca uwagę na stratę bramki po stałym fragmencie gry, na co wcześniej byli wyczuleni przez trenera. 26-latek przyznaje, że po remisie, reprezentacja Polski czuje smutek i rozczarowanie.

,,W głupi sposób straciliśmy gola po stałym fragmencie. Wiedzieliśmy, że Mołdawianie mogą nam zagrozić tylko w taki sposób, ale nie zapobiegliśmy temu. Uważam, że lepiej kreowaliśmy grę, stwarzaliśmy sobie kolejne sytuacje, tyle że do wygranej to nie wystarczyło. Czujemy ogromny smutek i rozczarowanie. Dziś najważniejsze było bowiem zwycięstwo, a tego zabrakło. Oddaliśmy dwadzieścia strzałów, sam miałem dobrą okazję w pierwszej połowie, Arek Milik dwukrotnie nie trafił głową. To było za mało, żeby cieszyć się z wygranej” – powiedział Karol Świderski.

Napastnik ma nadzieję, że wraz z Michałem Probierzem nasza kadra narodowa zanotuje progres i będzie znacznie lepiej spisywała się w kolejnych meczach.

,,Myślę, że trzeba szukać pozytywów, jeśli chodzi o dwa nasze ostatnie mecze. Spisaliśmy się w nich lepiej niż wcześniej. Mam nadzieję, że ta reprezentacja, z tym trenerem będzie szła w lepszym kierunku. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby pokonać Czechów” – stwierdził piłkarz.