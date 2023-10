Anglia – Włochy 17.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.65 Anglia - Włochy Włochy poniżej 3.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Przerwa reprezentacyjna jest często pomijana przez weekendowych fanów piłkarskich, ale chyba nikt nie pozwoli sobie na przegapienie takiego hitu jak Anglia – Włochy. To dwie uznane marki i przede wszystkim topowe nazwiska, więc widowisko mamy wręcz gwarantowane. Anglicy zajmują pierwsze miejsce w grupie, zaś Włosi drugie, jednak jedni i drudzy muszą uciekać przed goniącą ich Ukrainą, która też bardzo chętnie zapewniłaby sobie bezpośredni awans na Euro 2024. Kto we wtorkowy wieczór na Wembley okaże się górą? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Anglia – Włochy – typy bukmacherskie

Anglia jest faworytem tego starcia, ale Włosi z pewnością nie oddadzą meczu bez walki. To goście mają nieco trudniejszą sytuację w tabeli i muszą teraz solidnie punktować, bo na trzecim miejscu w grupie jest reprezentacja Ukrainy, która ma obecnie tyle samo punktów co Italia. Plan minimum dla Włochów to remis na Wembley i wtedy wszystko będą mieli w swoich rękach, jeśli chodzi o awans.

Reprezentacja Włoch w meczach wyjazdowych jest bardzo wycofana i skupiają się na defensywnie. Stoją za tym statystyki, które mówią otwarcie – zdobywają oni po 2-3 rzuty rożne na mecz z silniejszymi rywalami. Przeciwko mocnym Anglikom również nie powinni intensywnie wchodzić w pole karne gospodarzy. Gramy under 3.5 rzutów rożnych ze strony gości po kursie @1.65 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Anglia – Włochy

Anglia szła jak burza wygrywając cztery mecze i na starcie wygrywając z Włochami 2:1. Aż do ostatniej kolejki, gdzie we Wrocławiu zremisowali 1:1 z Ukrainą. Mimo tego dalej są liderem i niezwykle skuteczni, bo mają na swoim koncie aż szesnaście goli. Na Wembley szykuje się zatem powtórka ostatniego finału Euro, w którym Italia triumfowała po rzutach karnych. W międzyczasie zagrali dwa mecze towarzyskie: pokonali Szkocję 3:1 oraz Australię skromnie 1:0. Jeśli chodzi o końcówkę eliminacji to zagrają jeszcze z Maltą i Macedonią, więc to będzie czysta formalność i mogą sobie pozwolić na ewentualną porażkę w najbliższym meczu.

Włochy zajmują drugą pozycję ze stratą trzech „oczek”. Zaczęli od wyżej wspomnianego falstartu, w międzyczasie jeszcze remis z Macedonią 1:1. W dwóch ostatnich kolejkach już to niebo lepiej wyglądało: wygrana 2:1 z Ukrainą bardzo ważna i z Maltą 4:0. Włochom powinno bardziej zależeć na zwycięstwie, ponieważ mają tyle samo punktów co trzecia Ukraina, jeśli przegrają bądź zremisują to właśnie z nimi stoczą bezpośredni bój o przepustkę na EURO 2024.

Kursy bukmacherskie Anglia – Włochy

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków dość znacznym faworytem tego starcia jest Anglia.



Bukmacher Wygrana Anglii Remis Wygrana Włochów Betfan 1.68 3.55 5.50 Fortuna 1.69 3.65 5.70 LVBET 1.70 4.00 6.00

Gdzie i o której oglądać mecz Anglia – Włochy

Mecz odbędzie się 17 października o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP Sport oraz Polsat Sport. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.