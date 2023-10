Piłkarz Juventusu zawieszony do końca sezonu!

Juventus w trakcie trwania obecnego sezonu może mówić o sporym pechu i niestety mowa tutaj o pozaboiskowych skandalach. Niedawno Paul Pogba wpadł na dopingu i grozi mu długotrwała przerwa od piłki. Teraz na świeczniku gazet we Włoszech znalazł się Nicolo Fagioli, który był podejrzany o grę u bukmachera bez licencji. Pogłoski okazały się prawdziwe i piłkarz Juventusu przyznał się do postawionych mu zarzutów, przez co został zawieszony do końca sezonu.

Juventus poważnie osłabiony w środku pomocy. Nicolo Fagioli został zawieszony

Paul Pogba niedawno został poddany badaniu antydopingowemu, w którym wykazano u niego zbyt duży poziom testosteronu w organizmie. W drugiej próbce wynik powtórzył się, przez co Francuzowi grozi rozłąka z piłką nawet do trzech lat. Jakby tego było mało, Stara Dama ma kolejny problem. Niedawno informowaliśmy, że Nicolo Fagioli został oskarżony o grę u nielegalnego bukmachera. Dodatkowo na niekorzyść 22-latka wpływa fakt, że granie u bukmacherów przez piłkarzy jest zabronione. Prokuratura w Turynie wszczęła postępowania w sprawie pomocnika Juventusu.

Jak podaje Sky Sports, zawodnik przyznał się do postawionych mu zarzutów, dzięki czemu jego wyrok jest łagodniejszy, niż początkowo przypuszczano. Nicolo Fagioli został zawieszony na siedem miesięcy, oznacza to, że nie zobaczymy Włocha już do końca bieżących rozgrywek.

🚨🇮🇹 BREAKING: Juventus midfielder Nicoló Fagioli will be banned for 7 months, reports Sky Sport. Decision approved by Turin Prosecutor's Office for betting on illegal platforms — to be announced soon. pic.twitter.com/D27VSYF0pS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2023

Jak spisuje się Juventus w Obecnym sezonie?

Juventus w obecnym sezonie znajduje się na trzecim miejscu w tabeli Serie A. Stara Dama w ośmiu meczach zgromadziła na swoim koncie 17 punktów. Klub nie występuje w europejskich pucharach w trakcie trwania obecnych rozgrywek, ponieważ w zeszłym sezonie został ukarany 10. punktami przez związek ligi włoskiej, przez co nie zakwalifikował się do europejskich rozgrywek.