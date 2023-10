Oficjalne składy na mecz Anglia – Włochy

We wtorkowy wieczór Anglia rozegra spotkanie z Włochami w ramach eliminacji EURO 2024. Obydwie drużyny mają sobie do udowodnienia kto jest lepszy. W finale EURO 2020 Azzurri wygrali spotkanie po rzutach karnych z Synami Albionu. W pierwszym meczu kwalifikacyjnym do EURO 2024 Anglia okazał się lepsza od Włochów 2:1. Trenerzy obydwu ekip odsłonili już karty. Sprawdź kto zagra w spotkaniu, Anglia – Włochy.

Anglia – Włochy (17.10, 20:45) – oficjalne składy na mecz

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Rashford, Bellingham, Foden, Kane



Włochy: Donnaruma, Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie, Frattesi, Cristiante, Barella, Berardi, Scamacca, El Shaarawy



Anglia przystępuje do starcia z reprezentacją Włoch z pozycji lidera z 13. punktami na koncie. Azzurri jak do tej pory zgromadzili 10 pktów i znajdują się na drugim miejscu.

Anglia – Włochy (17.10, 20:45) – niezbędne informacje

Ciężko stwierdzić kto jest faworytem w nadchodzącym spotkaniu. Reprezentacja Anglii zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Włochy z kolei, będą chcieli zrobić wszystko aby przegonić Synów Albionu z pozycji lidera. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP SPORT oraz POLSAT SPORT. Mecz Anglia – Włochy rozpocznie się 17 października o godzinie 20:45.

Promocja na mecz Anglii z Włochami – 300 złotych za celny strzał Bellinghama

Sprawdź zapowiedź i typy na mecz Anglia – Włochy.