Neymar doznał poważnej kontuzji w meczu z Urugwajem

Gwiazda brazylijskiej piłki – Neymar, doznał w meczu z Urugwajem poważnej kontuzji. Opuścił boisko na noszach, a spekulacje na temat stanu jego zdrowia nie są optymistyczne.

Neymar opuścił boisko na noszach

Brazylia w środę przegrała z Urugwajem 0:2. Po tym spotkaniu sporo osób zadaje sobie jednak pytanie: ile czasu pauzować będzie Neymar? Brazylijska gwiazda opuściła boisko na noszach, a przybliżony czas powrotu na boisko będzie uzależniony od tego, jak poważna okaże się kontuzja. Wiadomo jednak, że szybko nie zagra w piłkę.

Według brazylijskich mediów, piłkarz Al-Hilal miał doznać poważnego skręcenia kolana. Wkrótce zostanie przebadany po to, aby wykluczyć uszkodzenie więzadeł. Gdyby Brazylijczyk je zerwał, to nie zobaczylibyśmy go w tym sezonie na boisku.

Neymar ma pecha do kontuzji i doznał ich mnóstwo w swojej karierze. Trudno mu przy takiej częstotliwości ustabilizować formę na najwyższym poziomie.