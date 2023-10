Prezydent FC Barcelony, Joan Laporta oskarżony o korupcje

Czarne chmury zgromadziły się nad FC Barceloną. Z informacji podanych przez media wynika, że prezydent klubu, Joan Laporta jest oskarżony o korupcję.

Sprawa prezydenta Dumy Katalonii, Joana Laporty, związana jest z głośną sprawą jaka miała miejsce w latach 2001-2018. Wówczas FC Barcelona wypłaciła około 7,3 mln euro byłemu wiceszefowi kolegium piłkarskich sędziów w Hiszpanii Jose Marii Enriquezowi Negreirze. Kilka miesięcy temu prokuratura oskarżyła już byłych prezydentów Blaugrany – Josepa Marię Bartomeu i Sandro Rosella. Joan Laporta został rónież włączony do śledztwa. Obecny prezydent Barcelony, prowadził tą funkcję również wcześniej w latach 2003-2010.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Joan Laporta is indicted by the Spanish courts for “suspicion of corruption”! ⚖️

Barcelona are accused of having paid more than €7.3M to Mr. Negreira between 2001 and 2018. 🤑 pic.twitter.com/Ka881AHeEN

