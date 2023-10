Wraca temat transferu Zielińskiego, Polak zagra w Hiszpanii?

Piotr Zieliński to łakomy kąsek na rynku transferowym. Polakowi w przyszłym roku kończy się kontrakt z Napoli i będzie do wzięcia za darmo. Znalazł się na liście życzeń hiszpańskiego giganta.

Atletico Madryt sięgnie po Zielińskiego?

Piotr Zieliński wzbudza zainteresowanie wielu klubów. Już podczas letniego okienka transferowego mówiono o jego przenosinach do Lazio czy Arabii Saudyjskiej. Polak pozostał jednak wierny Napoli, z którym niedługo zakończy mu się umowa. Napastnik w kolejnym letnim okienku transferowym będzie już wolnym agentem, co oznacza, że kluby mogą go ściągnąć za darmo.

Media donoszą, że Polakiem mocno interesuje się Atletico Madryt. Hiszpański gigant widzi w Piotrze Zielińskim następcę legendy klubu – Koke. Sytuację Ziela ma monitorować także Juventus. Stara Dama zdaje sobie jednak sprawę, że byłby to trudny transfer do przeprowadzenia, gdyż Zieliński od wielu lat gra Napoli i przez przywiązanie do obecnego mistrza Włoch, może wykluczyć transfer do Juve.

Fot. Pressfocus