Hity piłkarskie w weekend! #3 Co i gdzie oglądać? 20.10 – 22.10

W ciągu weekendowych kolejek, które trwają od piątku do poniedziałku, dzieje się bardzo wiele. Niekiedy odbywa się tyle hitów, że tak naprawdę trudno wybrać który z nich obejrzeć. Oto przegląd najlepszych weekendowych hitów piłkarskich wraz z informacjami o transmisji, które odbywać się będą od 20.10 do 22.10.

Liverpool – Everton. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Liverpool w pierwszym meczu 9. kolejki Premier League zagra z Evertonem. Derby Liverpoolu są zawsze emocjonujące, choć od kilku lat to The Reds są zdecydowanymi faworytami. Mecz Liverpoolu z Evertonem odbędzie się w sobotę 21 października o 13:30 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Sport 2 i Viaplay.

Manchester City – Brighton. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W kolejnym sobotnim meczu Premier League, Manchester City zagra z Brighton. Gospodarze są w dobrej dyspozycji i z pewnością będą chcieli zaskoczyć Mewy. Brighton wyrasta jednak na bardzo solidną drużynę w Anglii i z pewnością spróbuje odebrać punkty faworytom. Mecz Manchesteru City z Brighton odbędzie się w sobotę 21 października o 16:00 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Sport 2 i Viaplay.

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Jeszcze rok temu taki mecz nie byłby hitem, ale to co robi Śląsk w tym sezonie przechodzi najśmielsze oczekiwania. Lider Ekstraklasy podejmować będzie wicemistrza – Legię Warszawa. Śląsk jest niepokonany od ośmiu kolejek. Czy na własnym stadionie, gdzie będzie komplet widzów, pokona Legię Warszawa? Mecz Śląsk Wrocław – Legia Warszawa odbędzie się w sobotę 21 października o 17:30 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.

Chelsea – Arsenal. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Sobota rozpieszcza kibiców, jeżeli chodzi o piłkarskie hity. Tego dnia Chelsea zmierzy się z Arsenalem. W derbach Londynu faworytem będą oczywiście Kanonierzy. The Blues zajmują odległe miejsce, choć wygrali dwa mecze z rzędu. Czy stać ich na napsucie nerwów podopiecznym Artety? Mecz Chelsea – Arsenal odbędzie się w sobotę 21 października o 18:30 i będzie można go obejrzeć na Viaplay.

Sevilla – Real Madryt. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Sevilla po raz kolejny zmaga się z kryzysem, ale wciąż uchodzi za jedną z lepszych drużyn w Hiszpanii. W sobotni wieczór podejmie lidera La Liga – Real Madryt. Andaluzyjczycy pokazali już kilka razy w tym sezonie, że potrafią grać w piłkę. Trudno im będzie jednak zatrzymać rozpędzony Real Madryt. Mecz Sevilla – Real Madryt odbędzie się w sobotę 21 października o 18:30 i będzie można go obejrzeć na Eleven Sports 1.

Milan – Juventus. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W niedzielnym hicie Serie A Milan zagra z Juventusem. Rossoneri są liderami ligi włoskiej i marzą o zdobyciu Scudetto. Stara Dama mimo gorszego okresu jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem i z pewnością kilkukrotnie zagrozi gospodarzom. Będzie to rywalizacja lidera Serie A z trzecią drużyną ligi włoskiej. Mecz Milan – Juventus odbędzie się w niedzielę 22 października o 20:45 i będzie można go obejrzeć na Eleven Sports 1.

Barcelona – Athletic Bilbao. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Barcelona w ramach 10. kolejki La Liga zagra z Athletic Bilbao. Duma Katalonii zajmuje trzecie miejsce w lidze hiszpańskiej, a ostatnio straciła punkty z Granadą. Z pewnością będzie chciała zrekompensować się za tamtą wpadkę. Baskowie są jednak piątą drużyną w Hiszpanii i kilkukrotnie pokazywali się z dobrej strony. Mecz Barcelona – Athletic Bilbao odbędzie się w niedzielę 22 października o 21:00 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Sport.

