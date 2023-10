Szokująca statystyka kontuzji Neymara

W ostatnim meczu Brazylii z Urugwajem w ramach kwalifikacji EURO 2024, Neymar doznał bardzo poważnej kontuzji. Brazylijczyk zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i uszkodził łąkotkę. Z tego powodu 31-latka czeka długa przerwa w grze. Skrzydłowy jak się okazuje w ostatnich latach ma sporego pecha. Od czasu transferu do Paris Saint-Germain, Brazylijczyk z powodu odniesionych kontuzji pauzował około dwa lata.

Koszmarna statystyka Neymara. Brazylijczyk ma ogromnego pecha

W meczu w ramach eliminacji EURO 2024 z Urugwajem, Neymar po starciu z jednym z rywali, źle stanął i od razu padł na murawę. Brazylijczyk zalał się łzami i nie był wstanie samodzielnie opuścić boiska. Piłkarz został zniesiony na noszach. Diagnozy potwierdziły najgorsze przypuszczenia i zawodnik zerwał więzadła krzyżowe w kolanie oraz uszkodził łąkotkę. 31-latka czeka blisko 9. miesięczna przerwa w grze.

Jak się okazuje po transferze z Barcelony do Paris Saint-Germain, Brazylijczyka często trapią kontuzje. Gracz z powodu urazów po dołączeniu do francuskiego klubu pauzował łącznie 771 dni, czyli około dwa lata. Dodatkowo teraz piłkarz nie zagra do końca obecnego sezonu.

🇧🇷 Neymar od momentu opuszczenia Barcelony w 2017 roku przez kontuzje pauzował łącznie aż 771 DNI! Brazylijczyk przez ten okres doznał aż 29. kontuzji + teraz doszły zerwane więzadła, które wykluczają go z gry na ok. 9 miesięcy… 🤕 771 dni czyli 2 lata 🤯 pic.twitter.com/YdX1UJMpzj — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) October 19, 2023

Statystki brazylijskiego skrzydłowego

Naymar piłkarską karierę rozpoczął w w brazylijskim klubie – Santos. Gracz od początku wykazywał ogromny potencjał. Podczas gry w brazylijskim klubie wystąpił w 139 meczach, strzelił 72 gole i zanotował 37 asyst. W 2013 roku 31-latek trafił do FC Barcelony za kwotę 88 mln euro. Dla ekipy Dumy Katalonii wystąpił w 186 meczach, zdobył 105 bramek i zaliczył 76 asyst. W 2017 roku Neymar przeszedł do Paris Saint-Germain za 222 mln euro, stając się najdroższym piłkarzem w historii. Dla paryżan zagrał w 173 spotkaniach, strzelił 118 goli oraz zanotował 77 asyst. Tego lata gracz dołączył do Al-Hilal za 90 mln euro.