Tego lata Karim Benzema obrał bardzo popularny kierunek i dołączył do ekipy aktualnego mistrza Arabii Saudyjskiej, Al Ittihad. W miejsce Francuza do zespołu Królewskich na zasadzie wypożyczenia przyszedł Joselu z Espanyolu. Wiele wskazuje na to, że hiszpański klub znalazł następcę Benzemy. Jak informują media, na celowniku Realu Madryt znalazł się Julian Alvarez z Manchesteru City.

Karim Benzema w 2009 roku przeszedł do Realu Madryt z Lyonu za 35 mln euro. Przez wszystkie lata dla drużyny Królewskich 35-latek był bardzo ważną częścią składu hiszpańskiego klubu. Francuz w 648 meczach strzelił 354 gole i zanotował 165 asyst. Po 14-stu latach spędzonych na Santiago Bernabeu piłkarz zdecydował się na opuszczenie zespołu i dołączył do Al Ittihad.

W miejsce 35-letniego napastnika, do drużyny Królewskich dołączył piłkarz Espanyolu, Joselu. 33-letni piłkarz notuje przyzwoity początek swojej kariery w Realu. W 11 spotkaniach zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty.

Podczas przerwy między sezonami z transferem do hiszpańskiego zespołu łączony był Kylian Mbappe. Media informowały, że Real Madryt zamierza złożyć ofertę za 24-latka w wysokości 120 mln euro. Ostatecznie gracz Paris Saint-Germain zdecydował się pozostać we Francji.

Tym razem na celowniku stołecznej ekipy znalazł się Julian Alvarez z Manchesteru City. Napastnik występuje w zespole Obywateli od 2022 roku i jest uważany za ogromny talent. 23-latek podczas swojej przygody w klubie Premier League wystąpił w 62 spotkaniach, strzelił 23 gole i zanotował 10 asyst. Portal Transfermarkt wycenia Argentyńczyka na 80 mln euro.

Real Madrid are aware that Julián Álvarez will be happy to play in Spain. From Argentina they assure that Madrid has made contacts with his entourage to express their willingness to sign him.

