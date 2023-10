Piłkarz Milanu zaginął. Klub nie może się z nim skontaktować

Emil Roback w marcu został wypożyczony do Norrköping z AC Milanu. Jak informują media, piłkarz od dwóch tygodni nie pojawia się na treningach, ani nie daje znaku życia. O tajemniczym zniknięciu piłkarza wypowiedział się aktualny dyrektor sportowy norweskiego klubu.

Zaginięcie piłkarza wypożyczonego z Milanu

Emil Roback został piłkarzem AC Milanu w 2020 roku. Początkowo mecze rozgrywał w młodzieżowych zespołach włoskiej drużyny. Mimo, że napastnik chwalony był przez swojego rodaka, Zlatana Ibrahimovicia, Roback nie wywalczył sobie miejsca w składzie pierwszej drużyny Rossonerich. 20-latek zagrał w zaledwie jednym meczu. Z tego powodu Szwed trafił na wypożyczenie do Nordsjaelland w 2022 roku. W duńskiej drużynie również nie przebił się do podstawowego składu i wystąpił podobnie jak w Milanie, zaledwie w jednym meczu. Po nie najlepszej przygodzie w Danii, gracz w styczniu powrócił do Milanu, aby następnie w marcu trafić na wypożyczenie do Norrköping. W Szwecji również nie może liczyć na regularną grę, ponieważ do tej pory zagrał w trzech meczach. W listopadzie 20-latek ma powrócić do Milanu.

Jak się okazuje w ostatnim czasie piłkarz nie zjawia się na treningach oraz nie kontaktuje się ze swoim zespołem. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy szwedzkiego klubu.

,,Chcę wiedzieć, czy wszystko z nim w porządku. Martwię się, że nie możemy się z nim skontaktować, ale nie wiem, co jeszcze możemy zrobić. Wiele razy próbowałem się do niego dodzwonić. Chcę, żeby do nas przyjechał. Możemy znaleźć rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich. Nie straciłem nadziei, że wróci, ale trudno to zrozumieć, skoro nie widzieliśmy go przez 14 dni” – powiedział dyrektor sportowy Norrköping.