Marek Papszun poprowadzi Szachtar Donieck?

Marek Papszun pozostaje bezrobotny od tego lata odkąd zakończył pracę w Rakowie Częstochowa. Szkoleniowiec łączony był z objęciem reprezentacji Polski po zwolnieniu Fernando Santosa. Ostatecznie na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych zameldował się Michał Probierz. Jak informuje portal Weszło, Marek Papszun jest kandydatem na objęcie posady trenera Szachtara Donieck.

Marek Papszun zostanie trenerem Szachtara Donieck?

Wokół osoby Marka Papszuna w ostatnim czasie panuje niemały szum. Jeszcze nie tak dawno, tuż po zwolnieniu z posady selekcjonera reprezentacji Fernando Santosa, były szkoleniowiec Medalików wymieniany był w gronie faworytów do objęcia reprezentacji Polski. Ostatecznie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza postawił na byłego trenera młodzieżowej reprezentacji Polski, Michała Probierza.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Papszun znalazł się w roli kandydatów rozpatrywanych do objęcia reprezentacji Czech. Wiele wskazywało na to, że dni trenera w kadrze naszych sąsiadów są policzone. Ostatecznie tamtejsza federacja doszła do wniosku, że Jaroslav Silhavy będzie prowadził swoją kadrę narodową do końca eliminacji EURO 2024.

Jak podaje portal Weszło, Marek Papszun, tym razem łączony jest z posadą trenera Szachtara Doniec. 16 października władze ukraińskiego zespołu zdecydowały się na zakończenie współpracy z dotychczasowym szkoleniowcem Patrickiem van Leeuwenem, który piastował swoją funkcję od wakacji. Obecnie zespół prowadzi tymczasowy trener Darijo Srna. Papszun jeżeli chce dołączyć do Szachatra będzie musiał liczyć się z konkurencją. Oprócz 49-latka brani pod uwagę są również Igora Tudor oraz Rusłan Rotań.

Marek Papszun jednym z trzech kandydatów na trenera Szachtara Donieck 🔥🔥🔥 News @Maciej_Wasowski:https://t.co/jvEVUvMGeH — Weszło! (@WeszloCom) October 19, 2023

Osiągnięcia Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa

Marek Papszun razem z ekipą aktualnego mistrza PKO BP Ekstraklasy zdobył następujące trofea: mistrzostwo Polski, 2x Puchar Polski oraz 2x Superpuchar Polski.

Fot. PressFocus