F1: GP USA 2023 kwalifikacje – gdzie obejrzeć i o której?

W najbliższy weekend odbywać się będą zmagania o GP USA 2023. Kierowcy będą rywalizować na torze w Austin, a będzie to weekend ze sprintem. Oznacza to, że w piątek odbędą się kwalifikacje do wyścigu. Sprawdź o której godzinie zaczną się kwalifikacje do GP USA 2023 i gdzie będzie można je obejrzeć.

Gdzie obejrzeć kwalifikacje GP USA 2023. Transmisja w TV

Kwalifikacje do GP USA 2023 będzie można obejrzeć na Viaplay i F1 TV Pro. Są to jedyne platformy streamingowe w Polsce, które oferują nam szeroki dostęp do wszystkich sesji Formuły 1.

Gdzie obejrzeć w TV Viaplay Viaplay Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji F1 TV Pro F1 TV Pro Przejdź do transmisji

Kiedy i o której kwalifikacje GP USA 2023?

Z racji weekendu ze sprintem, kwalifikacje do GP USA 2023 odbędą się w piątek. Rozpoczęcie sesji zaplanowane jest na godzinę 23:00.

Co jest lepsze do oglądania F1: Viaplay czy F1 TV Pro?

Viaplay i F1 TV Pro mają swoje wady i zalety. Z pewnością abonament w Viaplay jest droższy, ale pozwala oglądać nie tylko F1 i inne serie wyścigowe, ale także zmagania piłkarskie, między innymi Premier League, Bundesligę czy Ligę Europy i Ligę Konferencji, ale także wiele innych sportów. Ponadto w Viaplay można obejrzeć wyścig z polskim komentarzem i przed sesjami obejrzeć polskie studio.

F1 TV Pro jest tańszą alternatywą, która poza wyścigami F1 pozwala śledzić także inne serie wyścigowe. Osobiście preferuję F1 TV Pro, które w trakcie wyścigu daje nam możliwość śledzenia rywalizacji nie tylko z kamery głównej, ale także z kamery kokpitu każdego kierowcy. Można wówczas wysłuchać wszystkich jego komunikatów z inżynierem wyścigowym. Ponadto na bieżąco możemy śledzić różne statystyki, jak między innymi czasy okrążeń. Wadą jest brak języka polskiego, gdyż jest to ogólnoświatowa platforma, a więc F1 TV Pro będzie działać nawet na wakacjach za granicą, natomiast Viaplay można obejrzeć tylko w Polsce.

Gdzie obstawiać F1 i kwalifikacje do GP USA 2023

Polski legalny bukmacher BETFAN daje możliwość obstawienia wszystkich sesji związanych z GP USA 2023. Nie zabraknie w nim zatem kwalifikacji do wyścigu. Sprawdź jakie zakłady i kursy przygotował BETFAN na kwalifikacje F1 do GP USA 2023.