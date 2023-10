Mitoma przedłużył kontrakt z Brighton

Kaoru Mitoma, jedno z największych odkryć poprzedniego sezonu w Premier League przedłużył kontrakt z Brighton. Japończyk przykuł uwagę wielu klubów z Premier Legaue, które będą musiały wydać teraz na niego fortunę.

Kaoru Mitoma to odkrycie poprzedniego sezonu w Premier League. Piłkarz napędzał akcje ofensywne Mew i był liderem ataku swojego klubu. Mitoma dysponuje znakomitym dryblingiem, o czym regularnie przekonując się obrońcy Premier League.

Swoją dobrą postawą Mitoma zwrócił uwagę wielu najsilniejszych klubów. Piłkarz przedłużył w piątek kontrakt z Brighton. Związał się umową do końca czerwca 2027 roku, a więc w przypadku ewentualnej sprzedaży, Mewy będą miały bardzo dobrą sytuację negocjacyjną.

Kaoru Mitoma has signed a new long-term contract that runs until June 2027! ✍️

