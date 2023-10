Michał Probierz podzielił się swoimi planami wobec reprezentacji Polski podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Selekcjoner zdradził, że chce odmłodzić kadrę Biało-Czerwonych oraz wprowadzić dobrą atmosferę do drużyny, tak by zawodnicy z ogromną chęcią przyjeżdżali na zgrupowania.

Probierz ujawnił tajemnice reprezentacji Polski

Michał Probierz doczekał się swojego debiutu na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. W pierwszym meczu pod jego wodzą, Biało-Czerwoni pokonali Wyspy Owcze 2:0. W drugim meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie, Polacy zremisowali z Mołdawią 1:1. Szkoleniowiec przyznał, że pod kątem powołań reprezentacja skupia się na szerokiej grupie zawodników. Zdaniem trenera, nasza kadra narodowa powinna wprowadzać do zespołu młodych piłkarzy.

,,Mamy około 70 piłkarzy, którzy są w szerokiej grupie. Pod kątem powołania skupiamy się na grupie 44 zawodników. W meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią było czterech debiutantów. Pod koniec spotkania z Mołdawią na boisku było trzech graczy z rocznika 2002 i to jest jedyna droga dla reprezentacji, by coś zmienić. Chcemy doprowadzić do tego, by zawodnicy czuli przyjeżdżając z klubu na kadrę, że to jest dobro narodowe. Ten proces wymaga trudnych decyzji, ale będziemy w tym konsekwentni” – stwierdził Probierz.

Selekcjoner przyznał, że przez pierwszy miesiąc pracy zdążył poznań już większość zawodników. Trener zdradza, że wszyscy zawodnicy jeżeli będą prezentowali odpowiedni poziom dostaną szanse na grę w reprezentacji.

,,Dopiero poznajemy tych zawodników. Przez ten miesiąc pracy rozmawiałem z większością z nich indywidualnie, także telefonicznie, na temat tego, w jaki sposób uzdrowić sytuację wokół reprezentacji, by miała blask jak kiedyś. Zrobimy wszystko jako sztab. Tak samo piłkarze z Ekstraklasy wiedzą, że mają szansę na dostanie się do reprezentacji. Podobnie z kadrami młodzieżowymi – zawodnicy wiedzą, że ich obserwujemy. Utrzymujemy z nimi kontakt, dostają od nas wiadomości, wspieramy ich” -powiedział szkoleniowiec.