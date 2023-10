F1: zapowiedź GP USA 2023

Po dwutygodniowej przerwie kierowcy Formuły 1 wracają do rywalizacji. Królowa motorsportu zagości w ten weekend w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej na torze w Austin. Emocji dodaje fakt, że będzie to weekend ze sprintem wyścigowym. Czy Max Verstappen potwierdzi swoją dominację i wygra piętnasty wyścig w tym sezonie? Sprawdź zapowiedź GP USA 2023.

Teksas w sprinterskiej odsłonie

Kibiców F1 w ten weekend czekają wyjątkowe emocje. Na torze w Austin zawsze panuje niesamowita atmosfera, a wyścigi bywają tu emocjonujące. W ten weekend odbywać się będzie sprint. Oznacza to, że kwalifikacje do wyścigu zostaną rozegrane już w piątek, a sobota zostanie poświęcona kwalifikacjom do sprintu i samemu sprintowi (który rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę).

Informacje o torze

Kierowcy rywalizują na torze w Austin od 2012 roku tylko z jedną przerwą w 2020 roku, kiedy to zmagania F1 pokrzyżował koronawirus. Tor ma kilka charakterystycznych punktów: są to między innymi szybkie zakręty w pierwszym sektorze, gdzie doskonale widać przyczepność bolidów F1 i długa prosta w drugim sektorze. To właśnie na niej powinniśmy widzieć najwięcej manewrów wyprzedzania.

Długość toru wynosi 5 513 metrów, na co składa się 20 zakrętów. Podczas niedzielnego wyścigu, kierowcy przejadą 56 okrążeń, czyli łączny dystans 308,405 km. Najdłuższa prosta liczy sobie 1 089 metrów, a kierowcy mają do swojej dyspozycji dwie strefy DRS.

Statystyki toru

Będzie to 11 weekend wyścigowy na torze w Austin. Poprzednie dwa wygrał Max Verstappen, ale to Lewis Hamilton może poszczycić się największą ilością zwycięstw. Brytyjczyk triumfował pięciokrotnie, a pierwszy raz jeszcze w barwach McLarena.

Powrót Daniela Ricciardo

Na weekend w Austin zmieni się skład AlphaTauri, której sponsorem tytularnym jest Orlen. Do tej pory kontuzjowanego Daniela Ricciardo zastępował Liam Lawson. Podczas pięciu weekendów wyścigowych udało mu się zdobyć nawet dwa punkty, czyli tylko o jeden mniej niż Yukiemu Tsunodzie. Dla Daniela Ricciardo będzie to dopiero trzeci wyścig w tym sezonie. Do tej pory był 13 na Węgrzech i 16 w Belgii.

Harmonogram GP USA 2023

Piątek 20.10

19:30 – 1. trening

23:00 – kwalifikacje

Sobota 21.10

19:30 – sprint shootout

Niedziela 22.10

00:00 – sprint

21:00 – wyścig

