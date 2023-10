Jadon Sancho ostatni raz na murawie pojawił się pod koniec sierpnia w wygranym meczu z Nottingham Forest. Anglik jest skonfliktowany z trenerem Manchesteru United, Erikiem ten Hagiem i nie wykluczone, że w styczniowym okienku transferowym opuści klub z Old Trafford. Piłkarz został zawieszony oraz odsunięty od składu. Skrzydłowy tym razem został pominięty podczas zdjęcia drużynowego na oficjalnej sesji Czerwonych Diabłów.

Jadon Sancho po przegranym meczu z Arsenalem został skrytykowany przez managera United. Zdaniem Erika ten Haga zawodnik nie prezentował profesjonalnego podejścia do treningów. Anglik za pomocą swoich mediów społecznościowych kategorycznie zaprzeczył takim słowom, czym wywołał burze w prasie. Piłkarz za swoje zachowanie został odsunięty od składu, nie trenuje z pierwszą drużyną oraz nie ma wstępu na klubową stołówkę razem z innymi zawodnikami. Piłkarze Manchesteru United chcieli nakłonić swojego kolegę z zespołu, aby ten przeprosił Holendra, dzięki czemu ponownie mógłby został włączony do składu. Sancho jednak nie zamierzał tego uczynić.

Wiele wskazuje na to, że przygoda skrzydłowego w klubie Premier League dobiega końca. Media nieustannie łączą 23-latka z Borussią Dortmund, w której występował przed transferem do Czerwonych Diabłów, Barceloną oraz Liverpoolem, który również zabiegał o podpis Anglika razem z United.

Tym razem Jadon Sancho został pominięty na oficjalnej sesji zdjęciowej prezentującej skład drużyny z Manchesteru. Wiele wskazuję na to, że manager Czerwonych Diabłów oraz Anglik nie znajdą nici porozumienia i że piłkarz opuści klub w styczniowym okienku transferowym.

🚨 Jadon Sancho was LEFT OUT of this season's Manchester United squad photo.

(Source: @ManUtdMEN) pic.twitter.com/QJPNBqcVzR

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 19, 2023