Piłkarz reprezentacji Argentyny złapany na dopingu

Papu Gomez razem z reprezentacją Argentyny świętował triumf na mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku. Próbka badania antydopingowego wykazała, że zawodnik stosował wspomaganie. Teraz były gracz Sevilli został zawieszony na dwa lata.

Reprezentacja Argentyny wygrała mundial w 2022 roku w Katarze. Papu Gomez wystąpił w dwóch spotkaniach. Przed rozpoczęciem mundialu zawodnik został poddany badaniu antydopingowemu. Próbka wykazała, że zawodnik stosował zakazane wspomaganie. Piłkarz tłumaczył się, że jest to spowodowane lekarstwu jakie zażył podczas przeziębienie, które przepisał lekarz dla jego dziecka, a sam zawodnik nie dopatrzył składu wspominanego wcześniej lekarstwa. Ostatecznie 35-latek otrzymał zgodę na start w mistrzostwach świata. Gracz wybiegł 2-krotnie na murawę podczas meczów swojej reprezentacji na turnieju. Teraz jednak Gomeza spotkała kara. Argentyńczyk został zawieszony na dwa lata. Możliwe za tak długa rozłąka z piłką spowoduje zakończenie jego kariery. W chwili powrotu na boisko, gracz będzie miał 37 lat.

Dodatkowo piłkarzowi grozi odebranie trofeów za sukcesy z reprezentacją Argentyny oraz z Sevillą. Klub La Liga, kiedy sprawa Papu Gomeza z dopingiem wyszła na jaw rozwiązał umowę z zawodnikiem. Argentyńczyk we wrześniu dołączył do włoskiej Monzy, w której rozegrał jak do tej pory dwa mecze. Reprezentacji Argentyny oraz Sevilli nie czekają żadne konsekwencje za czyny Papu Gomeza. Aby wspominane wcześniej drużyny dotknęła kara, w ich ekipach co najmniej dwóch piłkarzy musiałoby wpaść na dopingu.

🚨 BREAKING: World Cup winner Papu Gómez has been banned for doping — reports @relevo.

🇦🇷 Two year ban for the Argentine who recently signed with Italian side Monza as free agent after contract terminated at Sevilla. pic.twitter.com/XKNsgGhXlY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2023