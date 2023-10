Betfan kurs 1.75 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 21.10 Każda drużyna powyżej 1.5 kartek TAK Obstaw

Już w sobotę zobaczymy wielki hit 12. kolejki Ekstraklasy, czyli Śląsk vs Legia. Spotkanie zapowiada się naprawdę emocjonująco, bo to starcie na szczycie. Wrocławianie są w tym sezonie niezwykle nakręceni na sukces, czego dowodem może być znakomita frekwencja na ich stadionie. Bilety sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Za to Legia chciałaby w końcu odzyskać mistrzowski tytuł i zdominować rozgrywki. Kto zgarnie trzy punkty po końcowym gwizdku? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Zasady promocji

Otwórz konto z kodem bonusowym do Betfan: GRAMGRUBO Wpłać dokładnie 30 złotych Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 30 zł i umieść na nim dowolne zdarzenie na mecz Sevilla FC – Real Madryt (kupon musi zostać rozliczony do 21.10, godz. 23:59) Jeżeli Ramos otrzyma kartkę lub trafi do siatki, otrzymasz bonus 200 zł. Jeśli spełni oba warunki, zgarniesz 300 zł! Aby wygrana trafiła na SALDO GŁÓWNE, bonusem należy obrócić dwukrotnie. Możesz zagrać kupon SOLO lub AKO. Kurs kuponu musi wynosić min. 2.0, a kurs pojedynczego zdarzenia min. 1.30. Bonus zostanie przyznany w ciągu 48 godzin od zakończenia promocji i będzie aktywny przez 48 godzin od momentu przyznania

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Kto by pomyślał jeszcze kilka miesięcy temu, że mecz Śląsk vs Legia będzie pojedynkiem na szczycie tabeli. Wrocławianie w zeszłym sezonie rozpaczliwie bronili się przed spadkiem, a teraz zachwycają całą piłkarską Polskę. Mimo wszystko Legia to bardzo groźny rywal, który potrafi zaskoczyć praktycznie na każdym terenie, więc szykuje nam się bardzo ciekawe widowisko.

Moim zdaniem jedni i drudzy już od pierwszych minut nie będą zostawiać rywalowi wolnej przestrzeni. Trzy punkty w tym meczu naprawdę sporo ważą i nie będę zdziwiony, jeśli od pierwszego gwizdka zacznie się dość ostra gra. Typuję minimum dwie kartki dla każdej z drużyn po kursie @1.75 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Śląsk Wrocław – Legia Warszawa

Śląsk to prawdziwa rewelacja tego sezonu i na tym etapie kibice z Wrocławia są w siódmym niebie, ale trzeba grać dalej i wykręcać jeszcze lepszy wynik jeśli przeciwnik pozwoli… No właśnie, czy Legia Warszawa pozwoli rywalowi na coś więcej niż ograniczanie się do kontrataku? Wiemy, że ostatnie mecze Legionistów to dwa razy w papę w lidze i raz w grupie Ligi Konferencji. Brak reakcji Legii w postaci dobrego spotkania we Wrocławiu jest moim zdaniem mało realny. Obaj trenerzy mieli wystarczająco czasu, by podczas przerwy na reprezentacje popracować w klubie z piłkarzami, którzy byli dostępni. Nie inaczej pracowano w zespole Jacka Magiery. Dla byłego legionisty mecz z Legią to zawsze dodatkowe emocje i chęć pokazania się z jak najlepszej strony.

Póki co Jacek Magiera jako szkoleniowiec Śląska Wrocław wygrał z Legią tylko raz i trzy razy przegrał. Śląsk korzysta z kapitalnej formy Ericka Exposito, który po jedenastu kolejkach ma w punktacji kanadyjskiej 12 punktów (9 goli i 3 ostatnie podania). Chęć pokazania się Hiszpańskiego napastnika w meczu z tak wielką firmą w Polsce jaką jest Legia z pewnością będzie ogromna. Do tego dochodzi fakt, iż w przypadku wygranej Legii, Śląsk straci pozycję lidera, a w bardzo negatywnym scenariuszu wypadnie po tej kolejce poza czołową trójkę. Będzie to ważny mecz dla układu czołówki po 12 kolejce. Gdy popatrzymy sobie na mecze Legii grane poza Warszawą zobaczymy, że wygrali tam tylko raz. W Wiedniu.

Kursy bukmacherskie Śląsk Wrocław – Legia Warszawa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków mimo wszystko faworytem tego starcia jest Legia, ale Śląsk z pewnością tanio skóry nie sprzeda.



Bukmacher Wygrana Śląska Remis Wygrana Legii Betfan 3.55 3.35 2.09 Fortuna 3.70 3.40 2.05 LVBET 4.20 3.65 2.05

Gdzie obstawiać mecz Śląsk Wrocław – Legia Warszawa

Emocjonujące spotkania polskiej Ekstraklasy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Śląsk Wrocław – Legia Warszawa

Mecz odbędzie się 21 października o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+ Sport. Przebieg pojedynku będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.