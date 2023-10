Sevilla – Real Madryt 21.10 Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.83 Sevilla - Real Madryt Wygrana Realu Madryt 2 Obstaw

Wielu kibiców na całym świecie zapewne z utęsknieniem czeka na powrót hiszpańskiej La Ligi po krótkiej przerwie reprezentacyjnej. Real Madryt to aktualny lider rozgrywek, a w dwunastej kolejce „Królewscy” zmierzą się na wyjeździe z Sevillą, która przystąpi do meczu z nowym trenerem. Czy pod wodzą nowego szkoleniowca gospodarze będą w stanie sprawić niespodziankę? Pierwszy gwizdek w sobotni wieczór o godzinie 18:30 na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a więc zapowiada się kapitalne widowisko, zapraszam do lektury!

Sevilla – Real Madryt – typy bukmacherskie

Tylko zwycięstwo w Lidze Europy ratuje ocenę Sevilli za zeszły sezon, bo o finiszu w La Lidze lepiej nie wspominać. Początek sezonu 2023/2024 pokazywał, że może w dużym stopniu przypominać poprzedni, ponieważ gospodarze zaczęli od trzech porażek. Valencia, Alaves czy Gironia bez większych problemów ich ogrywały, ale nastąpił nagle lekki progres i pojawiły się pierwsze zwycięstwa z Las Palmas i Almerią, ale to jednak zespoły niezbyt wymagające na początku tego sezonu. W ostatniej kolejce zremisowali na własnym obiekcie z Rayo Vallecano 2:2. A Real Madryt poza wpadką w derbach z Atletico (porażka 1:3) idzie jak burza i jest liderem La Ligi. Wygrali osiem spotkań, strzelając dwadzieścia bramek, a w kapitalnej dyspozycji jest świeży nabytek Jude Bellingham. Można się spodziewać, że w starciu z rozsypaną Sevillą drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego dopisze sobie kolejne zwycięstwo, zdobywając przy tym przynajmniej dwie bramki. Taka sytuacja miała miejsce w czterech poprzednich meczach Los Blancos. W trzech z pięciu ostatnich meczów Real Madryt zachowywał czyste konto. Ja tutaj obstawiam wygraną Realu Madryt.

Zapowiedź meczu Sevilla – Real Madryt

Na początku co do sytuacji kadrowej w obu ekipach to Sevilla w starciu z Realem nie będzie mogła skorzystać z usług Dmitrovicia, Lameli i Diaza. Natomiast Tanguy Nianzou i Marcao wyleczyli już kontuzje i wrócili do składu. Po stronie Królewskich nieobecny jest Nacho, który pauzuje za czerwoną kartkę. Ponadto urazy leczą Łunin, Courtois i Militao. Gospodarze wygrali zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań pokonując Almerię aż 5:1. Natomiast Real Madryt jest liderem hiszpańskiej ekstraklasy. Jak spojrzymy na mecze bezpośrednie między tymi zespołami to mecze przebiegają pod dyktando tych drugich. „Królewscy” notują obecnie serię czterech wygranych z rzędu. Ostatni remis padł w maju 2021 roku, a ekipa z Andaluzji na zwycięstwo czeka od 2018 roku

Kursy bukmacherskie Sevilla – Real Madryt

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków mimo wszystko faworytem tego starcia jest Real Madryt.



Bukmacher Wygrana Sevilli Remis Wygrana Realu Betfan 3.95 3.85 1.83 Fortuna 4.10 3.95 1.84 LVBET 4.30 3.90 1.80

Gdzie i o której oglądać mecz Sevilla – Real Madryt

Mecz odbędzie się 21 października o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Eleven Sports 1. Przebieg pojedynku będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Eleven Sports 1 Eleven Sports 1 Przejdź do transmisji

