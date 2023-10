Leclerc z pole position, Verstappen przegrał z limitami toru

W piątkową noc odbyły się bardzo ciekawe kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o GP USA. Najlepszy na COTA okazał się tego dnia Charles Leclerc. Monakijczyk uplasował się przed Norrisem i Hamilton. Dopiero z szóstego pola ruszy Max Verstappen. Zapoznaj się z podsumowaniem piątkowym kwalifikacji GP USA 2023.

F1: GP USA 2023 – podsumowanie kwalifikacji

Q1

Za nami bardzo ciekawe kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o GP USA. Już pierwsza część czasówki pokazała, że niekoniecznie będą zdominowane przez Red Bulla. Wygrał ją bowiem Lewis Hamilton, który wyprzedził Norrisa tylko o 0.019 sekundy. Różnice między kierowcami były bardzo niewielkie, a ewolucja toru pozwalała poprawiać się z okrążenia na okrążenie. Nic dziwnego więc, że większość kierowców najlepsze czasy notowała dopiero pod koniec sesji.

Już w pierwszej części kwalifikacji nie brakowało niespodzianek. Dopiero na 17. miejscu zmagania skończył Fernando Alonso. Jest to pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Hiszpan nie znalazł się w Q3. Poza Alonso odpadli: Sargeant, Stroll, Albon i Hulkenberg.

Q2

Druga część kwalifikacji przyniosła innego zwycięzcę i potwierdziła dobrą formę Ferrari na jednym okrążeniu. Na P1 skończył Charles Leclerc, który jedynie o 0.004 sekundy był przed Maxem Verstappenem. Ciasno było pod koniec czołowej dziesiątki. Ostatnim kierowcą, który awansował do Q3 był Sergio Perez, a Tsunoda stracił do niego jedynie 0.018 sekundy, a Zhou tylko 0.019 sekundy. Poza nimi odpadli Bottas, Magnussen i Ricciardo

Q3

Już pierwsze przejazdy w Q3 były bardzo mocne, ale wiadomo było, że najlepsze warunki będą pod koniec sesji i to ostatnia okrążenie będzie decydować o kolejności na starcie. Przed decydującą fazą trzeciej części kwalifikacji pierwszy był Leclerc. Charles na ostatnim pomiarowym kółku zdołał się poprawić i musiał czekać na to, co pokażą inni kierowcy. Chwilę później okrążenie skończył Verstappen, który był szybszy od Monakijczyka o 0.005 sekundy. Okazało się jednak, że przekroczył limity toru, dlatego jego czas został skreślony i spadł pod koniec dopiero na szóstą pozycję. Drugi w kwalifikacjach był Lando Norris, a trzeci Lewis Hamilton.

Wyniki kwalifikacji GP USA 2023

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁 Charles Leclerc takes his third pole position of 2023! 💫#USGP #F1 pic.twitter.com/85WuKnWZhe — Formula 1 (@F1) October 20, 2023

Fot. Pressfocus