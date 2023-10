W sobotę odbędzie się mecz Sevilli z Realem Madryt. W zespole gospodarzy zagra Sergio Ramos – legenda Królewskich. Carlo Ancelotti nie ukrywa zachwytu z powodu spotkania z byłym podopiecznym.

Ancelotti o Ramosie: „darzę go szczególną sympatią”

Już w sobotę Real Madryt pojedzie do stolicy Andaluzji, gdzie zagra z miejscową Sevillą. Jest to nie tylko hit La Liga, ale dla wielu piłkarzy i kibiców bardzo sentymentalne spotkanie. Tego lata do Sevilli trafił bowiem Sergio Ramos. Dla Realu Madryt grał od sezonu 2005/2006, aż do 2020/2021. Kibice, piłkarze i nawet Ancelotti bardzo wiele zawdzięczają swojemu byłemu już kapitanowi. Włoski szkoleniowiec nie ukrywa, że nie może doczekać się spotkania ze swoim podopiecznym.

Carlo Ancelotti miał powiedzieć: „Czy wkurzę się, jeśli Sergio Ramos strzeli gola i będzie świętował? Nie mogę się doczekać aż go zobaczę i się z nim przywitam. Darzę go szczególną sympiatią i jeśli jestem tu gdzie jestem, to dzięki niemu. Gdyby nie strzelił tamtego gola w finale Ligi Mistrzów, prawdopodobnie nie byłym teraz trenerem Realu Madryt. Jestem pewny, że rozegra znakomity mecz.”

Fot. Pressfocus