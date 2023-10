Jak radzi sobie Sergio Ramos po powrocie do Sevilli?

Sergio Ramos był tego lata wolnym agentem, a więc można było go ściągnąć za darmo. Na taki ruch zdecydowała się Sevilla i sprowadziła do siebie wychowanka. Jak Ramos radzi sobie po powrocie do Hiszpanii?

Jak gra Sergio Ramos po powrocie do Sevilli

Sergio Ramos po zakończeniu umowy z PSG pozostawał wolnym agentem. Na jego transfer zdecydowała się Sevilla, w której legenda Realu Madryt rozpoczynała piłkarską karierę. Podczas prezentacji Ramos zalał się łzami. Do tej pory Hiszpan wystąpił w czterech spotkaniach w barwach Sevilli.

W swoim pierwszym meczu po powrocie mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Sevilla pokonała Las Palmas. W starciu Ligi Mistrzów z Lens, kluby podzieliły się punktami, a Sergio Ramos otrzymał żółtą kartkę. Z pewnością obrońca nie będzie dobrze wspominał rywalizacji z Barceloną. Przez długi czas utrzymywał się bezbramkowy remis, aż do czasu gry Ramos strzelił bramkę samobójczą, decydującą o wygranej Barcelony. Później po raz kolejny zagrał w Lidze Mistrzów, a jego Sevilla bezbramkowo zremisowała z PSV. Średnia ocena występów Ramosa według Whoscored to 6.66 (skala od 0 do 10).