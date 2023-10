AC Milan – Juventus 22.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.68 AC Milan - Juventus Powyżej 2.5 spalonych TAK Obstaw

Na ten mecz czeka cała piłkarska Europa – czas na starcie Milan – Juventus. Tak dwie uznane marki we włoskiej piłce zmierzą się już w niedzielny wieczór na San Siro. Oprócz walki o prestiż, to również pojedynek niezwykle istotny w kwestii ligowej tabeli. Na razie na fotelu lidera siedzi Inter, ale to właśnie ich lokalny rywal może ich po tej kolejce strącić z pierwszej pozycji. Za to Juventus chce w końcu włączyć się w walkę o tytuł mistrzowski i odrobić straty do drużyn z Mediolanu. Kto zgarnie trzy punkty w tym emocjonującym spotkaniu? Zapraszam do bukmacherskiej analizy.

AC Milan – Juventus – typy bukmacherskie

Do oglądania meczu takich potęg jak Milan i Juventus nie trzeba nikogo specjalnie namawiać. To zdecydowanie największy hit niedzieli, który z pewnością będzie obfity w emocje. Ciężko jednak przewidzieć zwycięzcę, choć gospodarze są tutaj faworytem, „Stara Dama” tanio skóry nie sprzeda. Juventus to bardzo nieobliczalna ekipa i nie odda trzech punktów bez walki.

Patrząc na siłę obu drużyn, zdecydowanie idę w statystyki. Myślę, że jedni i drudzy od początku będą starali się zaryzykować i strzelić bramkę jako pierwsi. To powinno przełożyć się na ataki na połowie przeciwnika i liczbę spalonych. Gram over 2.5 po kursie @1.68 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu AC Milan – Juventus

Milan zdobył już 21 punktów w tym sezonie i wraca po dwutygodniowej przerwie, mając na celu wygranie ośmiu z dziewięciu pierwszych meczów Serie A dopiero po raz trzeci w klubowej historii. Mediolańczycy znajdują się obecnie na szczycie ligowej tabeli i są w tym sezonie w doskonałej formie. Rossoneri w poprzednim meczu pokonali Genoę 1:0 i będą pewni siebie przed tym meczem. Sporym osłabieniem dla drużyny Piolego z pewnością będzie brak podstawowego bramkarza Mike’a Maignan oraz Theo Hernandeza, który również pauzuje za kartki.

Juventus zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Serie A i jak dotąd w tym sezonie zrobił spory postęp względem zeszłego roku. W zeszłym tygodniu drużyna gości pokonała lokalnego rywala Torino wygodną przewagą 2:0 i będzie chciała osiągnąć podobny wynik w tym spotkaniu. Juventus pokonał już Lazio i bezbramkowo zremisował z Atalantą, jednakże najcięższy sprawdzian w ich dotychczasowym sezonie czeka ich w Mediolanie, gdzie nie udało im się zdobyć bramki przeciwko Milanowi w dwóch ostatnich spotkaniach obu drużyn na San Siro.

Kursy bukmacherskie AC Milan – Juventus

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków mimo wszystko faworytem tego starcia jest Milan, ale Juventus to piekielnie trudny rywal.



Bukmacher Wygrana Milanu Remis Wygrana Juventusu Betfan 2.30 3.25 3.20 Fortuna 2.32 3.30 3.25 LVBET 2.27 3.25 3.35

Gdzie obstawiać mecz AC Milan – Juventus

Gdzie i o której oglądać mecz AC Milan – Juventus

Mecz odbędzie się 22 października o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Eleven Sports 1. Przebieg pojedynku będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.