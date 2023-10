W niedzielę o godzinie 15:00 miał się odbyć mecz Widzew Łódź – Ruch Chorzów. Spotkanie w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy nie zostało rozegrane z powodu intensywnych opadów deszczu oraz nie najlepszego stanu murawy. Mecz został przełożony. Niebawem zostanie wyznaczony nowy termin spotkania.

Odwołany mecz Widzew Łódź – Ruch Chorzów

W niedzielę 22 października o godzinie 15:00 miał odbyć się mecz między Widzewem Łódź, a Ruchem Chorzów. Mimo, że przed rozpoczęciem spotkania podane zostały już oficjalne składy, ostatecznie mecz nie doszedł do skutku. Z powodu bardzo intensywnych opadów deszczu, sędziowie podjęli decyzję o nierozgrywaniu spotkania. Pracownicy zajmujący się przygotowaniem murawy na mecz robili co mogli, aby kibice mogli obejrzeć zawody. Przez warunki atmosferyczne, murawa nie nadawała się jednak kompletnie to użytku. Mimo, że zawodnicy obydwu drużyn wyrazili chęć rozegrania spotkania, arbitrzy, którzy zostali wyznaczeni do prowadzenia wydarzenia, zdecydowali się na odwołanie spotkania. Jak na razie nie jest znany termin rozegrania kolejnego meczu. Wkrótce powinna zapaść oficjalna decyzja.

🆕 Choć oba zespoły wyrażały chęć gry, #MeczPrzyjaźni z @RuchChorzow1920 został odwołany ❌ Do samego końca oczekiwaliśmy na ostateczną decyzję, którą przed chwilą podjęli sędziowie zawodów. Poinformujemy o nowym terminie rozegrania spotkania 🔜 pic.twitter.com/MWrs4R2aaB — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) October 22, 2023

Jak radzą sobie obydwie drużyny w obecnym sezonie?

Ruch Chorzów nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Klub z Chorzowa zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Jarosława Skrobacza jak do tej pory zanotował zaledwie jedno zwycięstwo. Ruch nie potrafił pokonać swoich rywali już od dziesięciu spotkań. Ruch Chorzów odpadł po porażce 2:3 z II drużyną Legii Warszawa w Pucharze Polski.

Widzew Łódź radzi sobie zdecydowanie lepiej. Widzewiacy po jedenastu rozegranych kolejkach zajmują dziesiąte miejsce w lidze. Drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca zanotowała cztery wygrane, dwa remisy oraz pięć przegranych. Łodzianie w swoim pierwszym meczu w Pucharze Polski wysoko rozprawili się w Concordią Elbląg 4:0.