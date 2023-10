Lionel Messi wygra ósmą Złotą Piłkę?

Już 30 października poznamy tegorocznego zwycięzce plebiscytu Złotej Piłki. Wiele wskazuje na to, że ósmy raz w swojej piłkarskiej karierze z nagrody cieszyć się będzie Lionel Messi. Jak podaje dziennikarz Matteo Moretto, to właśnie Argentyńczyk odbierze wspomniane wcześniej trofeum.

Lionel Messi ma za sobą bardzo udany rok. Razem z reprezentacją swojego kraju wygrał mistrzostwo świata w Katarze oraz został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W finale Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Messi mimo 35-lat był wiodącą postacią w swojej drużynie. Niedawno media informowały, że piłkarz Interu Miami dowiedział się, że zdobędzie nagrodę Złotej Piłki. Teraz informację tą potwierdził włoski dziennikarz, Matteo Moretto. Oznacza to, że ofensywny gracz zdobędzie po raz ósmy takie wyróżnienie. Zawodnik już teraz jest rekordzistą w zwycięzcach w plebiscycie, z ilością siedmiu nagród. Kolejnym graczem jest Cristiano Ronaldo z ilością pięciu Złotych Piłek. To właśnie z Portugalczykiem, Lionel Messi w ostatnich latach zacięcie rywalizował o miano najlepszego piłkarza na świecie.

Kolejnym nazwiskiem jakie wymieniało się w kontekście zwycięstwa w Złotej Piłce był norweski napastnik, Erling Haaland. Piłkarz Manchesteru City w poprzednim sezonie dołączył do zespołu Obywateli z Borussii Dortmund. Zawodnik zanotował kapitalny debiutancki sezon i z miejsca stał się najskuteczniejszym piłkarzem nie tylko na Etihad Stadium, ale i w całej Premier League. Norweg w poprzedniej kampanii w lidze strzelił 36 goli w 35 meczach.

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡: Lionel Messi will win the Ballon d'Or for the 8th time! 🏆🌕🇦🇷

