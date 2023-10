F1: Verstappen wygrał 50 wyścig w karierze

Za nami weekend na Austin. Max Verstappen mimo problemu w kwalifikacjach nie miał ich w wyścigu i zgarnął kolejne zwycięstwo w sezonie. Dla Holendra jest to 50. wygrana w karierze. Po wyścigu posypały się dyskwalifikacje, które nieco zmieniły wyniki. Zapoznaj się z podsumowaniem wyścigu o GP USA.

F1 – podsumowanie GP USA

Przewaga Norrisa

Lando Norris rozpoczął w wymarzony sposób wyścig o GP USA. Wyprzedził na starcie Charles Leclerca i zbudował sobie bardzo komfortową przewagę nad resztą stawki. Na trzecią lokatę awansował Carlos Sainz, który przez chwilę utrzymał za sobą Lewisa Hamilton.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN AUSTIN!!! The perfect start for Lando Norris! The McLaren driver leads into Turn 1 🤩#F1 #USGP pic.twitter.com/emjixZp7d8 — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Brytyjczyk chwilę po tym jak aktywowano DRS nie dał szans Sainzowi i ruszył w pogoń za Leclerkiem. Dwa okrążenia później Lewis Hamilton wyprzedził Monakijczyka i mógł ruszyć za kierowcą McLarena.

LAP 6/56 Hamilton isn't hanging about! He hustles his way past Leclerc and up to P2 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/Gcwxp9t5f2 — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Cierpliwy Max

Z wyścigu dosyć szybko wycofali się Esteban Ocon i Oscar Piastri. Kierowcy lekko zderzyli się na pierwszym okrążeniu, ale zespoły zdecydowały się na wycofanie bolidów. Verstappen potrzebował więcej czasu niż Lewis Hamilton aby uporać się z kierowcami Ferrari. Ostatecznie wyprzedził ich na 11 okrążeniu. Strata do pierwszej dwójki była jednak zbyt duża, aby mógł odrobić ją na pierwszym stincie.

Pierwsze pit stopy

Jako pierwsi na zmianę opon z czołówki zdecydowali się Norris, Verstappen i Sainz. Dłużej na torze zostali za to Hamilton i Russell, a najdłużej Leclerc, który zdecydował się pojechać na jeden pit stop. Holendrowi udało się podciąć przez to Hamiltona i ruszył w pogoń za Norrisem. Kierowca McLarena na 28 okrążeniu został wyprzedzony przez Maxa, który prowadzenia nie oddał już do końca.

LAP 28/56 Norris fights all he can but Verstappen will not be denied #F1 #USGP pic.twitter.com/4S6OV3GxiB — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Pogoń Lewisa

Hamilton na ostatni stint założył pośrednie opony i ruszył w pogoń za Norrisem i Verstappenem. Na 49 okrążeniu, po znakomitej walce wyprzedził swojego rodaka, a strata do Maxa była duża, choć przy tempie Mercedesa do odrobienia. Holender nie pozwolił zbliżyć się Hamiltonowi na tyle, aby możliwe było przeprowadzenie ataku i wygrał swój 50. wyścig w karierze.

Great battling between the two Brits! ⚔️ Norris defends hard but can't stop a charging Hamilton 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/gwlTuheGdY — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Tsunoda cichym bohaterem i niespodziewane dyskwalifikacje

Pod koniec wyścigu na zmianę opon zjechał Yuki Tsunoda. Przewaga Japończyka była na tyle komfortowa, że mógł zjechać po świeże softy na ostatnie okrążenie. Yuki wykręcił najszybszy czas, odbierając go Danielowi Ricciardo, który był poza punktami. W wyniku dyskwalifikacji kierowca AlphaTauri zapewnił sobie solidną zdobycz punktową.

Z powodu zbyt dużego zużycia desek pod podłogami Hamiltona i Leclerc, zostali zdyskwalifikowani. Oznacza to, że obaj kierowcy Williamsa skończyli w punktach.

TOP 10 wyścigu o GP USA 2023

Verstappen Norris Sainz Perez Russell Gasly Stroll Tsunoda (najszybsze okrążenie) Albon Sargeant

Fot. Pressfocus