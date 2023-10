Ajax w strefie spadkowej

Ajax przeżywa bardzo trudne chwile. Jeden z najlepszych klubów w Holandii źle zaczął sezon, a po minionej kolejce zameldował się w strefie spadkowej. Stołeczna drużyna zbiera baty z każdej strony.

Ajax bardzo słabo rozpoczął sezon i już po dziewięciu kolejkach wiadomo, że nie powalczy w tym sezonie o mistrzostwo. Skąd ten wniosek skoro czeka go jeszcze tyle spotkań? Ajax Amsterdam traci do lidera aż 22 punkty i nawet fakt, że zagrał dwa spotkania mniej niż większość drużyn w tabeli nie jest usprawiedliwieniem.

Ajax w miniony weekend przegrał z Utrechtem 3:4 i była to czwarta ligowa porażka z rzędu dla tego klubu. Tak źle nie było od dawna. Ajax znalazł się bowiem w strefie spadkowej. W Lidze Europy też nie radzi sobie najlepiej. Trafił do bardzo wymagającej grupy, a po dwóch kolejkach ma na swoim koncie tylko dwa punkty. Ajax zremisował z Marsylią i AEK. Już wkrótce klub ze stolicy Holandii zagra z Brighton. Jeżeli chce uratować sezon, to musi jak najszybciej odnaleźć dobrą dyspozycję. Jak krótko podsumować upadek Ajaxu?

• No game won since August

• 8 games in a row without a win

• 17th in the league, lowest ranking in club history

• 22 points behind PSV

• More goals conceded than scored

The WORST Ajax manager in club history and HE STILL HASN’T BEEN SACKED. pic.twitter.com/Au8X04tjza

