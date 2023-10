Nad Evertonem zbierają się ciemne chmury. Jak informują brytyjskie media, The Toffees grozi kara odjęcia nawet 12 punktów. Jeżeli informacja ta potwierdzi się, będzie to najwyższa kara w historii Premier League jaka dotknie klub.

Everton musi borykać się z poważnymi problemami. W stronę klubu wystosowane zostały zarzuty. Władze Premier League zamierzają nałożyć na The Toffees karę w postaci odjęcia 12 punktów. Wszystko przez złamanie zasad finansowego fair play. Klub z Liverpoolu w ostatnich trzech latach zanotował stratę wynoszącą ponad 300 milionów funtów. Maksymalna dopuszczalna strata wynosi 105 milionów funtów. Jedna z przewidywanych dodatkowych kar jest również zakaz transferowy. Jeżeli te informację potwierdzą się, Everton będzie może mieć olbrzymi problem z utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii.

