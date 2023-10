PSG dało lekcję futbolu Milanowi – podsumowanie LM

Za nami półmetek fazy grupowej Ligi Mistrzów. W środę odbyły się kolejne spotkania Champions League, a w hicie PSG dało lekcję futbolu Milanowi, wygrywają aż 3:0.

Barcelona – Szachtar 2:1

Barcelona wciąż bez Roberta Lewandowskiego podejmowała Szachtar. Duma Katalonii była zdecydowanym faworytem tego spotkania i nie spodziewała się, że do samego końca będzie drżała o wynik. Do pierwszej połowy Barca wygrywała 2:0 po bramkach Ferrana Torresa i Fermina Lopeza. W drugiej odsłonie rywalizacji do siatki trafił Sudakov, ale Szachtar drugi raz nie pokonał defensywy Barcelony.

Barcelona poszła za ciosem 🔥 Kapitalnie to wykończył Fermin Lopez! 👌 📺 Polsat Sport Premium 1 pic.twitter.com/DjIcmkcLD7 — Polsat Sport (@polsatsport) October 25, 2023

Feyenoord – Lazio 3:1

Ciekawie przedstawia się sytuacja w grupie E, gdzie na półmetku to Feyenoord jest liderem. Holendrzy wygrali z Lazio 3:1. Kontrolowali przebieg spotkania i po pierwszej połowie prowadzili 2:0. Po przerwie kolejne trafienie dołożył niezawodny w tym sezonie Gimenez (13 bramek w 9 meczach w lidze), a honorową bramkę dla gości strzelił Pedro.

Antwerp – Porto 1:4

Porto w meczu z Antwerp potrzebował kompletu punktów i nie zawiódł swoich kibiców. Co prawda klub z Portugalii po pierwszej odsłonie rywalizacji przegrywał, ale po przerwie Porto strzeliło cztery gole, a hat-trickiem popisał się Evanilson.

Celtic – Atletico Madryt 2:2

Celtic w wymarzony sposób zaczął pojedynek z Atletico Madryt. Już w czwartej minucie do siatki trafił Kyogo Furuhashi. Gościom udało się wyrównać w 25. minucie, ale bardzo krótko cieszyli się z remisu, gdyż Celtic za sprawą Palmy szybko objął ponowne prowadzenie. Dominacja gości w drugiej połowie zaowocowała bramką i dzięki temu Atletico zremisowało 2:2.

Newcastle – Borussia Dortmund 0:1

Grupa F to najmocniejsze zestawienie w tej edycji Ligi Mistrzów. W pojedynku Newcastle z Borussią Dortmund, to klub z Premier League był faworytem. Borussia pokazała się z dobrej strony i pod koniec pierwszej połowy jej dobra gra została zamieniona na bramkę autorstwa Nmechy. Sroki w drugiej połowie przeprowadziły kilka ataków na bramkę Kobela, ale nie pokonały bramkarza Borussii.

Co za parady! NICK POPE bohaterem Newcastle 💪 📺 Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/aPUSuA9K95 — Polsat Sport (@polsatsport) October 25, 2023

PSG – Milan 3:0

W środowym hicie Ligi Mistrzów PSG podejmował Milan. Oczywistym było to, że gospodarze są faworytem rywalizacji, ale takiego pogromu mało kto się spodziewał. Paryżanie po bramkach Mbappe, Kolo Muaniego i Lee Kang-Ina wygrali 3:0, a goście nie potrafili zagrozić bramce strzeżonej przez Donnarummę.

RB Lipsk – Crvena Zvezda 3:1

RB Lipsk wypełnił swój obowiązek i zdobył komplet punktów w starciu z Crveną Zvezdą. Byki są faworytem do awansu z grupy G, gdzie grają jeszcze z Manchesterem City i Young Boys. Gospodarzom udało się triumfować 3:1, a pięknym golem popisał się Xavi Simons.

CO ZA GOL!!! 🔥 Xavi Simons genialnym uderzeniem posyła piłkę do siatki 🎯 📺 Polsat Sport Premium 6 pic.twitter.com/qYW2P3k9af — Polsat Sport (@polsatsport) October 25, 2023

Young Boys – Manchester City 1:3

Pierwsza połowa tej rywalizacji nie przyniosła bramek. Gospodarzom udało się odeprzeć liczne ataki Manchesteru City, ale w drugiej odsłonie rywalizacji defensywa skapitulowała. Chwilę po wznowieniu gry bramkę strzelił Akanji, ale gospodarzom udało się szybko wyrównać. Erling Haaland postanowił jednak przypomnieć o sobie, popisał się dubletem i zagwarantował Obywatelom komplet punktów.

Fot. Pressfocus