CLOUT MMA 2 – typy bukmacherskie i obstawianie

Sławomir Peszko i Lexy Chaplin – to oni piszą nową historię w świecie freak-fightów, ponieważ na rynku pojawił się nowy gracz, czyli federacja Clout MMA, którą wspólnie założyli. Pierwsza premierowa odsłona miała swój debiut 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Sama karta walk zdecydowanie „oddała” i spełniła oczekiwania fanów.Wisienką na torcie był pojedynek Andrzeja Fonfary z Marcinem Najmanem, a walka trwała niecałą minutę. CLOUT MMA oferuje mieszankę świata sportu, influencerów i emocjonujących widzów dymów. Koło takiego wydarzenia nie można przejść obojętnie. Zapraszam do artykułu, w którym znajdziecie zapowiedź, ale także typy bukmacherskie na Clout MMA 2. 28 października w Orlen Arena Płock dojdzie do kolejnych grzmotów!



Clout MMA 2 typy bukmacherskie

Po pierwszej gali jest lekki niedosyt, ponieważ mocno zawiodło PPV, gdzie ludzie mieli problem z obejrzeniem. Federacja w ramach rekompensaty udostępniła trzecią walkę za darmo na platformie YouTube. Teraz wszyscy mają nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte i sprawy techniczne będą na najwyższym poziomie. Co do sportowych emocji to większość walk zapewniła wysoką jakość sportową. Na kartach walk ciekawie będzie wyglądać Rafał „Boro” Borkowski i 10 przeciwników w 10 minut w formule K-1 z dziesięcioma rywalami wyłonionymi z castingu, co jest absolutną nowością. W walce wieczoru, popularny Denis „BAD BOY” Załęcki zmierzy się z byłym zawodnikiem UFC i KSW, Danielem Omielańczukiem. Również emocjonująco zapowiada się walka Kamila Mindy, który ostatnio pokazał się z dobrej strony na gali Wotore, a teraz zmierzy się z Denisem Labrygą. Każdy kto oglądał środową konferencję, wie że działo się bardzo dużo i główni aktorzy tego wielkiego spektaklu nie mogą się już doczekać wejścia do klatki.

Karta walk Clout MMA 2

Mariusz Sobczak vs. Błażej Skrzypek – MMA

Albert Sosnowski vs. Remi Gruchała – boks, małe rękawice

Katarzyna Alexander vs. Agnieszka Bobek – K-1, małe rękawice

Konrad Karwat vs. Krzysztof Ferenc – MMA

Marcin Najman vs. Piotr Lizakowski – MMA

Boro na 10: Rafał Borkowski kontra 10 przeciwników w 10 minut

Marcin „El Testosteron” Najman – Adrian Cios – MMA

Marcel Gawroński vs. Anthony „Toni” Chaplin – semi pro MMA

Jakub „Japczan” Piotrowicz vs. Jakub Krawczyk-Holak – MMA

Denis Labryga vs. Kamil Minda – K-1, małe rękawice

Jerome LeBanner vs. Dawid Załęcki – K-1, małe rękawice

Denis Załęcki vs. Daniel Omielańczuk – boks, małe rękawice

Denis Załęcki – Daniel Omielańczuk – typy bukmacherskie

Ten konflikt rozkręcał się z tygodnia na tydzień i w końcu będzie miał swoje ujście w klatce. Pojedynek odbędzie się na zasadach boksu, a na pięściach zawodników znajdą się małe rękawice do MMA. Daniel przede wszystkim ma większe doświadczenie, który występował w KSW oraz UFC, więc mówimy tutaj o profesjonaliście. Jak sam zawodnik powiedział, mimo że nie będzie to typowe MMA to bardzo się cieszy, ponieważ uwielbia walczyć w stójce. Denis Załęcki niestety w tym roku borykał się z problemami zdrowotnymi, szczególnie z więzadłami, więc musiał odwoływać swoje walki, aż finalnie trafił na stół operacyjny. Powoli dochodzi do siebie, ale uważam, że do optymalnej formy mu daleko. „Bad Boy” przede wszystkim nie ma doświadczenia w walce na pełnym dystansie i jego jedyną bronią może być atak od początku i szybkie zakończenie. Jednak nie z Danielem takie numery i moim zdaniem Omielańczuk wygra już w pierwszej rundzie.

Marcin „El Testosteron” Najman – Piotr „Lizak” Lizakowski – typy bukmacherskie

Marcin według bukmacherów nie jest tutaj faworytem, a każdy doskonale wie jak kończą się jego ostatnie walki. Marcin jeśli nie obali przeciwnika, gdzie waga jest na jego korzyść to zdecydowanie przegra swoją walkę. „El Testosteron” ma także już swoje lata i kondycyjnie na pewno będzie miał ogromne problemy. W jego walkach można zauważyć, że jeśli rywal ruszy z ofensywą, trafi go to wtedy przyjmuje już taktykę defensywną, a to jest już prosta droga do porażki. Piotr Lizak ma bardzo duże doświadczenie w amatorskim MMA, a na pierwszej gali CLOUT MMA 1 wygrał w 1. rundzie z Dominikiem Skowyrą w bardzo efektowny sposób. Moim zdaniem walka szybko się zakończy jak wszystkie poprzednie Marcina.

Typy bukmacherskie na kuponie na Clout MMA 2:

Kursy bukmacherskie na Clout MMA 2

Fortuna posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki Clout MMA 2. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać Clout MMA 2

Aby obejrzeć galę Clout MMA 2 musisz wykupić dostęp PPV na stronie: https://cloutmma.tv Dostępne są dwa pakiety: w jakości 720p za 34,99 zł i 1080p FULL HD za 39,99 zł.

Fot. YouTube Clout MMA