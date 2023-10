PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź 13. kolejki

W piątek czeka odbędzie się 13. kolejka Ekstraklasy. Odbędzie się wiele ciekawych spotkań, ale hitem będzie pojedynek Pogoni Szczecin z liderem – Jagiellonią Białystok. Zapoznaj się z zapowiedzią 13. kolejki Ekstraklasy. Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

PKO BP Ekstraklasa: terminarz 13. kolejki

PKO BP Ekstraklasa: tabela przed 13. kolejką

Korona Kielce – Puszcza Niepołomice (27.10, 18:00)

Rywalizacja Korony Kielce z Puszczą Niepołomice rozpocznie zmagania w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny chcą uniknąć strefy spadkowej, ale przegrany tego meczu będzie na pozycji zagrożonej. Korona liczy co najmniej na to, że uda jej się utrzymać serię czterech spotkań bez porażki, ale na pewno powalczy o komplet punktów z beniaminkiem.

ŁKS Łódź – Górnik Zabrze (27.10, 20:30)

Piotr Stokowiec – nowy trener ŁKSu Łódź nie może zaliczyć debiutu jako udany, choć grał z rywalem zdecydowanie lepszym. Beniaminek uległ bowiem w ostatniej kolejce Lechowi Poznań. Kibice, którzy przyjdą na stadion będą chcieli pożegnać się z ostatnim miejscem w lidze, ale aby tego dokonać, ŁKS potrzebuje co najmniej jednego oczka. Górnik Zabrze liczy za to na drugi komplet punktów z rzędu po tym jak przed tygodniem pokonał Raków Częstochowa.

Warta Poznań – Piast Gliwice (28.10, 12:30)

Warta Poznań w pierwszym sobotnim spotkaniu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Piastem Gliwice. Zieloni po udanym meczu w Mielcu oddalili się od strefy spadkowej, a przed własną publicznością będą chcieli sięgnąć chociaż po jeden punkt. Piast pozostaje od dwóch kolejek bez zwycięstwa, dlatego oddalił się od czołówki. Goście spróbują sięgnąć po komplet punktów, ale zdają sobie sprawę, że gra z Wartą na wyjeździe nie będzie byle spacerkiem.

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok (28.10, 15:00)

Starcie Pogoni z Jagiellonią będzie hitem 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Portowcy przed przerwą reprezentacyjną rozgromili Lecha Poznań i Ruch Chorzów, ale przed tygodniem tylko bezbramkowo zremisował z Piastem. Jagiellonia za to choć rok temu walczyła o utrzymanie, to w tym sezonie jest liderem. Duma Podlasia niedawno pokazała charakter i mimo to, że przegrywała 0:3 z Lechem, to zdołała ugrać jeden punkt na bardzo trudnym terenie.

Cracovia – Lech Poznań (28.10, 17:30)

Cracovii daleko do dobrej dyspozycji i nawet transfer Kamila Glika nie poprawił jej sytuacji. Pasy zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli, a przed tygodniem tylko zremisowały z Puszczą Niepołomice. Lech za to cel stawia sobie zdobycie mistrzostwa Polski. Kolejorz prezentuje się dużo lepiej i jest faworytem do zwycięstwa.

Ruch Chorzów – Śląsk Wrocław (28.10, 20:00)

W ostatnim sobotnim meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Ruch Chorzów zagra ze Śląskiem Wrocław. Beniaminek jest w bardzo słabej dyspozycji i nie wygrał już od dziewięciu kolejek, a przed tygodnie przegrał z Pogonią Szczecin. Śląsk to wicelider Ekstraklasy i rewelacja tego sezonu. W szczególnie dobrej dyspozycji jest Exposito, który ma na swoim koncie już 11 goli w Ekstraklasie. Goście nie powinni mieć problemu, aby wywieźć z Zabrze komplet punktów.

Zagłębie Lubin – Radomiak Radom (29.10, 12:30)

Zagłębie Lubin w niedzielę podejmie Radomiaka Radom. Miedziowi chcieliby nawiązać do formy z początku sezonu. Będzie to szczególnie potrzebne po tym, jak przegrali 0:3 z Jagiellonią. Radomiak zajmuje ósme miejsce w PKO BP Ekstraklasie i wyrósł na ligowego średniaka. Przed tygodniem zremisował z Koroną Kielce, ale wcześniej ograł beniaminka aż 3:0.

Legia Warszawa – Stal Mielec (29.10, 15:00)

Wicemistrz Polski – Legia Warszawa podejmować będzie Stal Mielec. Wojskowi przegrali trzy mecze ligowe z rzędu i będą chcieli przełamać złą passę. Pojedynek ze Stalą Mielec wydaje się być dobrą sposobnością, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. Stal przegrał cztery ostatnie mecze w PKO BP Ekstraklasie i zajmuje dopiero 14. miejsce.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź (29.10, 17:30)

Mistrz Polski nie jest w ostatnich tygodniach w najlepszej dyspozycji. Najpierw przegrał ze Sturm Graz, przez co utrudnił sobie kwestię gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji, a tym bardziej Ligi Europy. Następnie co prawda pokonał Legię, ale po przerwie reprezentacyjnej musiał uznać wyższość Górnika Zabrze. Widzew kibicowsko jest jednym z lepszym klubów w Ekstraklasie, ale forma piłkarzy może pozostawiać nieco do życzenia. Widzew zajmuje dopiero 10. miejsce w polskiej lidze. Przed tygodniem udało mu się jednak pokonać Stal Mielec. W starciu z Rakowem i to na wyjeździe, nie wydaje się mieć zbyt dużych szans.

PKO BP Ekstraklasa: 13. kolejka – absencje (kontuzje i kartki)

Korona Kielce – Puszcza Niepołomice

Korona Kielce: Petrov, Łukowski (kontuzje)

Puszcza Niepołomice: Kidric, Komar (kontuzje)

ŁKS Łódź – Górnik Zabrze

ŁKS: Letniowski (kontuzja), Mokrzycki (żółte kartki)

Górnik Zabrze: Podolski, Janza (kontuzje)

Warta Poznań – Piast Gliwice

Warta Poznań: Kiełb, Kopczyński (po kontuzjach), Przybyłko, Zrelak (kontuzje)

Piast Gliwice: Kostadinov (po kontuzji), Mucha, Wilczek (kontuzje)

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin: Gorgon (kartki), Lisowski, Wędrychowski (kontuzje)

Jagiellonia: Imaz, Łaski, Matysik, Nguiamba, Pululu (kontuzje)

Cracovia – Lech Poznań

Cracovia: Rasmussen, Jablonsky (po kontuzjach)

Lech Poznań: Gholizadeh, Hotić (kontuzje), Salamon (zawieszenie)

Ruch Chorzów – Śląsk Wrocław

Ruch: Buchalik, Sikora, Starzyński (kontuzje), Barnowski (choroba)

Śląsk: Konczkowski, Poprawa (kontuzje)

Zagłębie Lubin – Radomiak Radom

Zagłębie: –

Radomiak: Alves, Cichocki, Ramos (kontuzje)

Legia Warszawa – Stal Mielec

Legia: Kobylak, Mustafajew, Rejczyk (kontuzje), Kapustka (po kontuzji)

Stal Mielec: Pajnowski (kontuzja)

Raków Częstochowa – Widzew Łódź

Raków: Arsenic, Gryszkiewicz, Lopez, Svarnas, Zwoliński (kontuzje), Kovacevic (kartki)

Widzew: Kerk, Pawłowski, Szota, Tkacz (kontuzje)

PKO BP Ekstraklasa: 13. kolejka – sędziowie

Korona Kielce – Puszcza Niepołomice, 27.10, 18:00, Jarosław Przybył (Kluczbork)

ŁKS Łódź – Górnik Zabrze, 27.10, 20:30, Szymon Marciniak (Płock)

Warta Poznań – Piast Gliwice, 28.10, 12:30, Wojciech Myć (Lublin)

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, 28.10, 15:00, Piotr Lasyk (Bytom)

Cracovia – Lech Poznań, 28.10, 17:30, Łukasz Kuźma (Białystok)

Ruch Chorzów – Śląsk Wrocław, 28.10, 20:00, Paweł Raczkowski (Warszawa)

Zagłębie Lubin – Radomiak Radom, 29.10, 12:30, Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)

Legia Warszawa – Stal Mielec, 29.10, 15:00, Karol Arys (Szczecin)

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, 29.10, 17:30, Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Fot. Pressfocus