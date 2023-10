Napoli – AC Milan 29.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.17 Napoli - AC Milan Wygrana Napoli 1 Obstaw

Zakończenie weekendu piłkarskie we Włoszech zapowiada się naprawdę kapitalnie, ponieważ w niedzielę 29 października Serie A serwuje nam dwa hitowe starcia wagi ciężkiej. Najpierw w Mediolanie Inter podejmie AS Romę Jose Mourinho, a potem wielkie święto w Neapolu, gdzie Napoli Piotra Zielińskiego zagra z AC Milanem na Stadio Diego Armando Maradona. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45 i właśnie tym spotkaniem się zajmiemy w tym artykule, ponieważ nie możemy przejść obojętnie obok takiego meczu. Ja swojego faworyta mam, ale o tym poczytacie niżej, więc zapraszam do mojej propozycji bukmacherskiej!

Napoli – AC Milan – typy bukmacherskie

Napoli po zdobyciu scudetto i dotarciu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie zostali właśnie wyeliminowani przez AC Milan na pewno chciałoby powtórzyć to, ale będzie piekielnie trudno. W Serie A wystartowali nieźle, zajmują czwarte miejsce z niewielką stratą do lidera, a w ostatnim czasie zaliczyli potknięcie tylko z Fiorentiną na swoim obiekcie 1:3. Sezon jest długi i tutaj trzeba przede wszystkim mądrze rozłożyć siły na grę na dwóch frontach. W Lidze Mistrzów nieźle sobie radzą, przegrali tylko z Realem Madryt 2:3 po fajnym widowisku, a pokonali Union Berlin oraz portugalską Bragę. Zwycięstwa cieszą podwójnie, ponieważ w obu przypadkach grali na wyjeździe, więc rewanże mają u siebie. Napoli strzela bardzo dużo bramek, a w lidze włoskiej ustępuje pod tym względem tylko i wyłącznie Interowi.

AC Milan zaczął znowu bardzo dobrze, do niedawna był liderem rozgrywek, ale po ostatniej przegranej z Juventusem na San Siro spadli na drugie miejsce. W międzyczasie przytrafiła się klęska w derbach Mediolanu z Interem aż 1:5. Jak widać w meczach z trudnymi rywalami Milan na razie sobie nie radzi. W Champions League grają kiepsko w grupie F. Bezbramkowo zremisowali z Newcastle oraz Dortmundem, a w środę przegrali gładko w Paryżu z PSG 0:3. Jak widzimy nie strzelili w tych pojedynkach nawet jednej bramki. Ja tutaj uważam, że Napoli pokaże charakter, powoli łapią odpowiedni rytm i wygrają ten mecz. Kurs w Betfan 2.17.

Zapowiedź meczu Napoli – AC Milan

Tak w skrócie podsumowując ostatnie tygodnie to Rossoneri przegrali dwa kolejne mecze, stracili fotel lidera w Serie A i skomplikowali swoją sytuację w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Włoch z kolei wrócili na zwycięską ścieżkę i na nowo włączyli się do walki o obronę tytułu mistrzowskiego. Gospodarze trochę przespali pierwszą połowę w LM przeciwko Unionowi, ale w drugiej już doszli do głosu i grali w swoim stylu. Aktywni byli Piotr Zieliński, Chwicza Kwaracchelia i Stanislav Lobotka, który miał nie tylko zadanie defensywne, ale także szukał miejsca, by rozegrać piłkę do przodu. Co do meczu Milanu z PSG to okazał się dla włoskiej ekipy historyczny. Po raz pierwszy w historii zmagań drużyny w europejskich pucharach w jej składzie nie było ani jednego Włocha.

Napoli: ostatnie 5 meczów:



Liga Mistrzów: Union Berlin – Napoli 0:1

Serie A: Verona – Napoli 1:3

Serie A: Napoli – Fiorentina 3:1

Liga Mistrzów: Napoli – Real Madryt 2:3

Serie A: Lecce – Napoli 0:4

Milan: ostatnie 5 meczów:



Liga Mistrzów: PSG – Milan 3:0

Serie A: Milan – Juventus 0:1

Serie A: Genoa – Milan 0:1

Liga Mistrzów: Dortmund – Milan 0:0

Serie A: Milan – Lazio 2:0

Kursy bukmacherskie Napoli – AC Milan

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków mimo wszystko faworytem tego starcia jest Napoli.



Bukmacher Wygrana Napoli Remis Wygrana Milanu Betfan 2.17 3.30 3.15 Fortuna 2.22 3.40 3.25 LVBET 2.25 3.35 3.30

Gdzie obstawiać mecz Napoli – AC Milan

Emocjonujące spotkania włoskiej Serie A możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Napoli – AC Milan

Mecz odbędzie się 29 października o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Eleven Sports 1. Przebieg pojedynku będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Eleven Sports 1 Eleven Sports 1 Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus