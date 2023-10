Robert Lewandowski zagra w El Clasico

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach robił co mógł, aby wyleczyć się na mecz z Realem Madryt. Kapitan reprezentacji Polski na początku października doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na niemal cały miesiąc. Jak informuje dziennikarz z portalu Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk, Lewandowski zakończył leczenie i będzie do dyspozycji trenera na zbliżające się El Clasico.

Lewandowski będzie mógł wystąpić w El Clasico

Robert Lewandowski pauzował z powodu kontuzji od 4 października, od meczu przeciwko Porto w Lidze Mistrzów. Napastnik zmuszony był był opuścić boisko w 34. minucie spotkania po faulu jednego z przeciwników. Początkowo wydawało się, że uraz kapitana reprezentacji Polski nie jest poważny i 35-latek będzie mógł wystąpić w następnym meczu. Jak wykazały późniejsze diagnozy lekarzy, kontuzja Polaka okazała się o wiele poważniejsza i niewiadome było, czy Lewy wystąpi w bardzo ważnym meczu swojej drużyny przeciwko Realowi Madryt.

Ostatnie doniesienia dziennikarza z portalu Meczyki.pl, Tomasza Włodarczyka, sugerują, że lekarze FC Barcelony stanęli na wysokości zadania i Robert Lewandowski, po dobrze pokierowanej rehabilitacji, doszedł do siebie i będzie mógł wybiegnąć na murawę w sobotnim El Clasico.

🚨 Robert Lewandowski jest do dyspozycji na sobotnie El Clasico! Rehabilitacja przebiegała zgodnie z planem i Lewandowski zgłosił w piątek gotowość do gry przeciwko Realowi. Więcej: https://t.co/Bj2wm1fxIU pic.twitter.com/iedYlIDDEt — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) October 27, 2023

Ile spotkań opuścił Robert Lewandowski z powodu kontuzji?

Robert Lewandowski z powodu swojego urazu opuścił mecze przeciwko Szachtarowi Donieck, Granadzie FC oraz Athletic Bilbao. Napastnik nie mógł również zagrać w spotkaniach podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski, przeciwko Wyspom Owczym i Mołdawii. Brak kapitana naszej kadry z pewnością dał się we znaki Polakom, ponieważ podczas jego nieobecności, kadra nie prezentowała się najlepiej oraz tylko zremisowała z Mołdawią 1:1. W obecnych rozgrywkach 35-latek wystąpił w dziesięciu meczach, strzelił sześc goli oraz zanotował cztery asysty.

Fot. PressFocus