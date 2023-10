Barcelona – Real 28.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.56 FC Barcelona - Real Madryt 1. połowa - poniżej 1.5 gola TAK Obstaw

Taki mecz jak Barcelona – Real elektryzuje fanów piłkarskich na całym świecie. Ten mecz to prawdziwe święto europejskiego futbolu i nie można się temu dziwić. Przez lata obie ekipy wypracowały sobie niebywałe prestiż bezpośredniego pojedynku i trwa to już od ładnych kilku dekad. Kto tym razem wyjdzie zwycięsko z El Clasico? Czy od pierwszej minuty zobaczymy otwarte i ofensywne spotkanie, czy jedni i drudzy będą wycofani i poczekają na błąd rywala? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego wielkiego starcia na katalońskiej ziemi.

FC Barcelona – Real Madryt – typy bukmacherskie

Barcelona i Real to bez wątpienia dwie najbardziej uznane marki na rynku piłkarskim. Te kluby zna każdy, nawet ci, którzy nie interesują się futbolem. Choć można dywagować, czy El Clasico ma ten sam poziom co za czasów rywalizacji Messiego i Ronaldo, to jednak nie można przejść obok takiego meczu obojętnie. Ten mecz dalej jest spektaklem na najwyższym poziomie i warto go oglądać. Zwłaszcza, że teraz obie ekipy mają naprawdę sporo talentu w swoich szeregach i te nazwiska po prostu tworzą niebywałe widowisko na boisku.

Myślę, że czeka nas zacięty mecz od pierwszej minuty i na początku jedni i drudzy będą chcieli siebie wyczuć. Worek z bramkami powinien się otworzyć na dobre dopiero w drugiej połowie, zaś do przerwy typuję, że padnie maksymalnie jedna bramka. Kurs na to zdarzenie wynosi @1.56 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu FC Barcelona – Real Madryt

Barcelona w zeszłym sezonie okazała się zdecydowanie najlepszą drużyną w La Liga, zostając mistrzem na cztery kolejki przed końcem i ostatecznie mając 10 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Dotychczasowe rozgrywki każą jednak sądzić, że walka o trofeum będzie znacznie bardziej zacięta w tym roku. Podopieczni Xaviego w tym sezonie daleko są od doskonałości w lidze, zremisowali bowiem z Getafe, Mallorcą i Granadą. Pozostałe jednak siedem meczów wygrali , zdobywając łącznie 24 punkty, co plasuje ich na trzecim miejscu, ze stratą jednego punktu do Girony i lidera Realu Madryt po 10 meczach. Blaugrana odniosła w zeszły weekend ligowe zwycięstwo 1:0 nad Athletic Bilbao dzięki niespodziewanemu golowi 17-letniego debiutanta Marca Guiu, a następnie w środowy wieczór w Lidze Mistrzów pokonali Szachtar Donieck 2:1 . We wszystkich rozgrywkach katalońska drużyna wygrała cztery z ostatnich sześciu spotkań z Realem Madryt i chociaż tytuł nie zostanie zdobyty ani przegrany w sobotę, zapewnienie sobie pozytywnego wyniku w tych spotkaniu zawsze jest ważne, bowiem nastraja optymistycznie na dalszą część sezonu.

Real Madryt przystąpi do sobotniej rywalizacji po wtorkowym zwycięstwie 2:1 nad Bragą w Lidze Mistrzów, co zapewniło im prowadzenie w grupie C z dziewięcioma punktami na koncie. Podobnie jak Barcelona, drużyna Carlo Ancelottiego jest na doskonałej pozycji, aby awansować do 1/8 finału. W dodatku obecnie prowadzą w La Liga, mogąc poszczycić się ośmioma zwycięstwami, jednym remisem i jedną porażką. Jedyna przegrana miała miejsce z Atletico Madryt 24 września naWanda Metropolitano. Było to zdecydowanie najsłabsze spotkanie Królewskich w tym sezonie. Jude Bellingham jest zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem zespołu w tym sezonie. Strzelił 11 goli i zanotował trzy asysty w 12 występach we wszystkich rozgrywkach. Będzie to dla 20-latka pierwsze El Clasico w swojej oby długiej i pomyślnej karierze w barwach Królewskich. Los Blancos rozbili Barcelonę 4:0, gdy oba zespoły ostatni raz spotkały się w meczu o stawkę, w rewanżu półfinału Copa del Rey w marcu. Ostatni wyjazdowy sukces Królewskich w lidze nad katalońską drużyną miał miejsce w październiku 2021 roku.

Kursy bukmacherskie FC Barcelona – Real Madryt

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków zdecydowanym faworytem tego meczu, choć nieznacznym, mimo wszystko jest Barcelona.



Bukmacher Wygrana Barcelony Remis Wygrana Realu Betfan 2.36 3.50 2.69 Fortuna 2.50 3.75 2.70 LVBET 2.47 3.65 2.75

Gdzie obstawiać mecz FC Barcelona – Real Madryt

Tak interesujący mecz jak El Clasico możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz FC Barcelona – Real Madryt

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Eleven Sports 1 i Canal + Premium. Mecz rozpocznie się w sobotę, 28 października o 16:15. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.