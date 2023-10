Joao Felix jeszcze nigdy nie strzelił Realowi Madryt

W sobotę odbędzie się El Clasico, a dla wielu graczy będzie to pierwsze takie spotkanie. Jednym z nich jest Joao Felix, który w przeszłości mierzył się kilkukrotnie z Realem Madryt. Portugalczyk nigdy jeszcze nie strzelił bramki Królewskim w oficjalnym spotkaniu.

Wyjątkowe spotkanie dla Joao Felixa

Joao Felix po transferze do Barcelony stał się jedną z największych gwiazd zespołu i sukcesywnie udowadniał swój talent. Wraz z Robertem Lewandowskim będzie próbował jak najbardziej uprzykrzyć życie defensorom Realu Madryt. Dla wielu piłkarzy w obu drużynach będzie to pierwsze El Clasico w życiu. Nie inaczej jest w przypadku Felixa.

Będzie to z pewnością wyjątkowe spotkanie dla Portugalczyka. Wypożyczony z Atletico Madryt piłkarz grał w innych derbowych starciach z Realem i to aż osiem razy. Nigdy jednak nie strzelił bramki Królewskim w oficjalnym spotkaniu. Joao Felix znakomicie jednak odnalazł się w barwach Dumy Katalonii i po dziesięciu spotkaniach ma na swoim koncie trzy gole i trzy asysty.

Sprawdź na jakim kanale obejrzeć El Clasico.

Xavi jest zachwycony swoim podopiecznym: „Nie wiedziałem, że nie strzelił gola Realowi Madryt. Ten mecz to dobry moment, dla niego i dla wszystkich. Joao bardzo dobrze dostosowuje się do pozycji, na której chcemy. Nie postrzegam go jako czystej dziewiątki lub jako czysty pomocnik. Jest rozgrywającym posiadającym swobodę. To jego idealna pozycja, na której czuje się najwygodniej. Ma talent” – powiedział trener podczas piątkowej konferencji prasowej. „Daje nam wiele, a jego obecność na boisku przynosi korzyści całemu zespołowi”.

Fot. Pressfocus