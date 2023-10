W niedzielę Inter podejmować będzie Romę. Będzie to jeden z ciekawszych spotkań w Serie A. Tego dnia w Mediolanie atmosfera będzie bardzo wybuchowa. Kibice Interu zobaczą na własnym stadionie Romelu Lukaku, ale… w koszulce rywala.

Niedziela dla kibiców Serie A będzie niezwykle ciekawa, najpierw mecz Interu z Romą, a potem Napoli zmierzy się z Milanem. Jest zdecydowanie w czym wybierać, a niekiedy można byłoby oglądać kilka spotkań jednocześnie. Przed meczem Interu z Romą zostanie rozdanych 30 tysięcy gwizdków.

W Mediolanie z pewnością kibice nastawili się już na powrót Lukaku na Giuseppe Meazza. Kto śledzi strony kibiców Nerazzurrich ten wie w jaki sposób kibice zgromadzeni na stadionie będą witać Lukaku. Gwizdy mogą przekroczyć rekordy decybeli, gdy Belg będzie przy piłce. Nawet byli koledzy nie będą pałać sympatią do Romelu, bo mimo kilkuletniej znajomości, nie odbierał telefonów w kluczowym momencie. Nawet od Lautaro Martineza, z którym tworzył słynny duet LuLa. Dzisiaj w Mediolanie Romelu Lukaku będzie wrogiem publicznym numer 1.

Beppe Marotta skomentował sytuację Lukaku, podsumowując, że już nikt o nim nie myśli w Interze.

🇧🇪 Inter CEO Marotta: "Lukaku represents our past, it's just our past. No one is thinking about him at Inter, not even one single person".

"His behaviour? It happens in football. It's not the first time it happens…", told Gazzetta. pic.twitter.com/56wHlKokq9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2023