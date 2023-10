Betfan kurs 1.64 Manchester City - Manchester United 1X2 2 Obstaw

Manchester United i Manchester City to kluby, które zna każdy. To bez wątpienia dwie uznane marki na mapie Europy, które od lat, a nawet dekad, zachwycają swoich kibiców. W ostatnim czasie zdecydowanie lepsi są Obywatele, ale Czerwone Diabły robią wszystko, by wrócić na szczyt. Czy to spotkanie będzie przełamaniem dla gospodarzy? Czy ekipa Pepa Guardioli udowodni swoją wyższość nad lokalnym rywalem? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Manchester United – Manchester City – typy bukmacherskie

Manchester United to drużyna wiecznie niespełnionych oczekiwań. Wydaje się, że mają wszystko, by wrócić do czołówki klubów na całym świecie, ale jednak co sezon czegoś brakuje. Powrót na mistrzowski tron ligi angielskiej przychodzi im z wielkim trudem i nie mogą trafić z formą na dłużej niż kilka spotkań. Ciężko oczekiwać, by do przyzwoitej formy wrócili w starciu z tak trudnym przeciwnikiem, ale to właśnie derbowe spotkania bywają najbardziej nieprzewidywalne.

Mimo wszystko uważam, że to goście są zespołem lepszym i udowodnią swoją wartość od początku spotkania. Zespół Guardioli to absolutnie światowy top i potrafią grać dosłownie z każdym rywalem. Oczywiście, derby rządzą się swoimi prawami, ale wartość piłkarska United mnie kompletnie nie przekonuje.

Zapowiedź meczu Manchester United – Manchester City

Derby miasta Manchester to zawsze wielkie widowisko, które przynosi kibicom wiele emocji. Ostatnie 3 mecze United to 3 zwycięstwa, jednakże poziom i jakość gry Czerwonych Diabłów pozostawiał wiele do życzenia. Po 9 kolejkach podopieczni Erika Ten Haaga mają zaledwie 15 punktów i zajmują odległe 8 miejsce. Do miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów tracą już 5 punktów. W Lidze Mistrzów idzie im jeszcze gorzej, bowiem zajmują dopiero 3 miejsce, a na 9 możliwych do zdobycia punktów, ugrali zaledwie 3.

Manchester City w tym sezonie również nie jest na tyle dominujący jak to miało miejsce przed laty, jednakże mimo to punktuje jak na mistrza przystało. Zajmują obecnie 2 miejsce w lidze, z dorobkiem 21 punktów. W Lidze Mistrzów mają komplet zwycięstw co sprawia, że przewodzą w grupie G. W ostatnich 4 spotkaniach zawsze obie drużyny strzelały bramkę i tego też się spodziewam tym razem.

Kursy bukmacherskie Manchester United – Manchester City

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków zdecydowanym faworytem tego meczu jest Manchester City, ale gracze United na pewno zrobią wszystko, by utrudnić im to zadanie.



Bukmacher Wygrana United Remis Wygrana City Betfan 5.00 4.00 1.64 Fortuna 5.20 4.20 1.65 LVBET 5.45 4.05 1.62

Gdzie i o której oglądać mecz Manchester United – Manchester City

Mecz odbędzie się w niedzielę, 29 października o godzinie 16:30. Transmisji na żywo z tego spotkania będzie dostępna na Viaplay. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.