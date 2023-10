Real Madryt lepszy od Barcelony w El Clasico!

W sobotnie popołudnie odbył się najbardziej medialny mecz w La Liga. Barcelona podejmowała Real Madryt. Bohaterem meczu znowu okazał się rewelacyjny w tym sezonie Jude Bellingham. Sprawdź jak wyglądał przebieg spotkania.

Real Madryt okazał się lepszy w bitwie o Hiszpanię

Barcelona przystępowała do meczu z Królewskimi po skromnym zwycięstwie 1:0 z Athletic Bilbao. Real Madryt z kolei w poprzednim spotkaniu w lidze hiszpańskiej zremisował z Sevillą. Stołeczna drużyna dodatkowo zajmowała pozycję lidera w La Liga. W sobotnie popołudnie pierwszy gwizdek sędziego wybrzmiał o godzinie 16:15. Blaugrana bardzo dobrze rozpoczęła spotkanie, ponieważ już w 6. minucie wyszła na prowadzenie po golu Gundogana. Niemiec wykorzystał nieporadność w obronie swoich rywali, po czym znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, co skrzętnie wykorzystał. Barca do szatni schodziła w dobrych nastrojach po pierwszych 45 minutach.

Królewscy wzięli się za odrabianie strat w drugiej połowie. W 68. minucie Jude Bellingham przejął piłkę w okolicach 25 metrów, po czym odwrócił się i bez zastanowienia oddał strzał na bramkę gospodarzy. Golkiper Barcy nie miał najmniejszych szans po fenomenalnym uderzeniu młodego Anglika i w meczu, na tablicy wyników widniał remis 1:1.

20-lteni pomocnik przyzwyczaił kibiców stołecznego zespołu, że jest w znakomitej formie i często ratuje swoją drużynę. W 92. minucie Bellingham po raz kolejny pokazał swoją klasę. Carvajal dośrodkowywał futbolówkę w pole karne, którą do Anglika zagrał Modrić. Piłkarz w sytuacji jeden na jednego z bramkarzem okazał się lepszy. Mecz zakończył się wynikiem 2:1. Po raz kolejny bohaterem Królewskich okazał się ich nowy nabytek, Jude Bellingham, który ustrzelił dublet.

Zobacz skrót meczu Barcelona – Real Madryt 1:2

