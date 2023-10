Robert Lewandowski skomentował przegrany mecz z Realem

Robert Lewandowski zdążył wyleczyć swoją kontuzję i mógł wystąpić w sobotnim starciu z Realem Madryt. Kapitan reprezentacji polski nie zdobył jednak gola w El Clasico. Napastnik podzielił się swoją opinią na temat spotkania z Królewskimi w wywiadzie dla Eleven Sports.

Lewandowski ocenił El Clasico

Robert Lewandowski nie mógł pogodzić się po porażce z Realem Madryt. Zdaniem Polaka, Blaugrana powinna wywalczyć przynajmniej remis w sobotnim meczu. Kapitan reprezentacji Polski zdaje sobie sprawę, że liga hiszpańska jest na tyle długa, aby Barca mogła odmienić losy w wyścigu o mistrzostwo.

,,Ta porażka boli, już nie mówię o tej ostatniej bramce, w jaki sposób ona wpadła. To niezasłużona przegrana, niezasłużone zwycięstwo Realu, ale oczywiście strzelił on jedną bramkę więcej, więc ma te trzy punkty na swoim koncie. Dalej będziemy jednak walczyć, nie poddamy się, liga jest długa. Te ostatnie tygodnie były dla nas bardzo ciężkie, nie było też za dużo opcji we wcześniejszych meczach na zmiany, żeby odpocząć, zebrać te siły. Myślę, że w tych ostatnich minutach było widać, że trochę tego paliwa brakowało” – stwierdził kapitan reprezentacji Polski

35-latek docenił klasę Bellinghama. Lewy zwraca uwagę na wysoką formę jaką prezentuje Anglik od początku pobytu w drużynie Królewskich.

,,Bellingham? Widać, że wszystko mu siedzi, jest w świetnej formie. Widać, że to wielki talent. Strzela bramki na zawołanie w każdym meczu, odnalazł się tu perfekcyjnie. Szczęście mu dopisało przy drugim golu, ale temu szczęściu też trzeba pomóc. Widać, że ten początek sezonu jest po jego stronie i pokazuje wiele dobrego” – skomentował napastnik.

,,Przez ten wieczór i jeszcze pewnie kolejne dwa dni będzie nam siedział w głowie ten mecz, bo zdecydowanie powinniśmy tutaj zdobyć minimum jeden punkt” – dodał Robert Lewandowski.

