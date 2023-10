Takich rezultatów nikt się nie spodziewał. Sobotnie kwalifikacje o GP Meksyku przyniosły sporo nieoczekiwanych kibiców. Nawet kierowcy Ferrari byli zdziwieni pierwszym rzędem. Na czwartej pozycji uplasował się sensacyjnie Daniel Ricciardo, który jeździ dla AlphaTauri, której sponsorem jest ORLEN. Zapoznaj się z podsumowanie kwalifikacji do GP Meksyku.

F1: GP Meksyku 2023 – podsumowanie kwalifikacji

Q1

Już w pierwszej części czasówki mieliśmy sporą sensację. Niektórzy z kierowców postanowili zrobić swoje pomiarowe czasy na medach. Zdecydowali się na to: Ferrari, McLaren i Mercedesy. Tak naprawdę jednak tylko czas Charlesa Leclerca dawał pewny awans do Q2. W bardzo nieciekawej sytuacji był Lando Norris, który na drugi przejazd założył już miękkie opony. Przez błąd w drugim sektorze nie poprawił jednak swojego okrążenia, a pod koniec sesji swój bolid na wyjeździe z szykany obrócił Fernando Alonso, przez co wielu kierowców nie mogło się już poprawić. Odpadli Sargeant, wspomniany Norris, Stroll, Magnussen i Ocon.

Q2

W drugiej części czasówki wszyscy kierowcy wyjechali już na oponach miękkich. Pierwsze czasy Leclerca i Sainza mogły zmartwić kibiców Ferrari, ale wyjechali oni na miękkich oponach. Po raz kolejny tunel aerodynamiczny dla Daniela Ricciardo robił Tsunoda i Australijczyk uplasował się na czwartej lokacie. Na świeżym komplecie nie poprawił się Sainz, ale Hiszpan mimo wszystko awansował do Q3. Pod koniec sesji lepszy czas od dziesiątego Zhou uzyskał Albon, ale czas kierowcy Williamsa został skreślony za przekroczenie limitów toru. Odpadli więc Tsunoda, Albon, Alonso, Hulkenberg i Gasly.

Q3

Jako pierwszy w Q3 swoje czasy uzyskali kierowcy Red Bulla. Max Vestappen był oczywiście dużo szybszy od Sergio Pereza. Na bardzo szybkich kółkach byli jednak obaj reprezentanci Ferrari. Pierwszy na metę wpadł Sainz, który poprawił czas Verstappena, a obu pogodził Charles Leclerc. Pod koniec sesji nikt już nie zdołał rozdzielić kierowców włoskiego zespołu. Na czwartej pozycji uplasował się Daniel Ricciardo, który był przed Sergio Perezem. Wynik kierowcy AlphaTauri, której sponsorem jest ORLEN, to największa sensacja kwalifikacji.

W wywiadach po wyścigu sami kierowcy Ferrari byli zaskoczeni takimi wynikami. Carlos Sainz przyznawał, że okrążenie w Q3 było jedynym podczas trwającego weekendu, który udało mu się dobrze poskładać.

Ustawienie na starcie do wyścigu o GP Meksyku 2023

