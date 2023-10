Składy na mecz Manchester United – Manchester City

Hitem dziesiątej kolejki Premier League będą derby Manchesteru. Manchester United podejmie na Old Trafford Manchester City. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w spotkaniu, Manchester United – Manchester City.

Manchester United – Manchester City (29.10, 16:30) – oficjalne składy na mecz

Manchester United: Onana – Lindelof, Amrabat, Dalot, Evans, Maguire, Fernandes, McTominay, Eriksen, Hojlund, Rashford



Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Dias, Gvardiol, Rodrigo, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez, Haaland

Manchester United od początku sezonu musi borykać się z problemami. Kiepskie wyniki na starcie rozgrywek, kontuzje, pozaboiskowe ekscesy oraz słaba forma sprawia, że fani Czerwonych Diabłów uzasadnienie obawiają się o wynik sobotniego starcia. United zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w Premier League z 15. punktami na koncie. United przystąpi do meczu z City po zwycięstwie z FC Kopenhagą.

Manchester City znajduje się na drugim biegunie. Drużyna Pepa Guardioli przyzwyczaiła wszystkich, że od kilku sezonów nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Aktualnie Obywatele znajdują się na trzeciej pozycji w lidze angielskiej z dorobkiem 21. punktów. W poprzednim spotkaniu City ograło Young Boys 3:1.

Manchester United – Manchester City (29.10, 16:30) – niezbędne informacje

Faworytem w derbach Manchesteru jest bez wątpienie drużyna Obywateli. Mistrzowie Anglii w przeciwieństwie do swojego lokalnego rywala notują bardzo dobry start sezonu. City w ostatnich sezonach imponuje wysoką formą, przez co i tym razem będą chcieli udowodnić wyższość nad Czerwonymi Diabłami. Po stronie Manchesteru United przemawia atut własnego boiska i wsparcia kibiców. Czy to jednak wystarczy na rozpędzoną drużynę Pepa Guardioli, biorąc pod uwagę problemy zespołu Erika ten Haga. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie ViaplayY. Sprawdź dokładną analizę meczu United – City. Spotkanie Manchester United – Manchester City rozpocznie się 29 października o godzinie 16:30.